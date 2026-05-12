เดินหน้าสุขภาพไทยไร้รอยต่อ “อนุทิน” เยี่ยมบูธนวัตกรรมสาธารณสุข พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ทำเนียบรัฐบาลคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เมื่อกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของรัฐบาล โดยมีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมและนำเยี่ยมชมนิทรรศการด้านสุขภาพหลายด้าน ทั้งวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมค็อกคัส หรือ PCV ระบบ “หมอพร้อม Super App” รวมถึงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอแนวทางยกระดับบริการสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะการผลักดันวัคซีน PCV เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง สำหรับเด็กไทยทุกคน หลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ให้เป็นสิทธิบริการสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันโรคร้ายแรงในเด็ก เช่น โรคปอดอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาวัคซีน ระบบลูกโซ่ความเย็น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเปิดบริการฉีดวัคซีน PCV พร้อมกันทั่วประเทศภายในช่วงปลายปี 2569 ตามเป้าหมายของรัฐบาลในการยกระดับภูมิคุ้มกันโรคของเด็กไทย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอแผนขับเคลื่อน “หมอพร้อม Super App” ซึ่งถูกวางให้เป็นศูนย์กลางระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลและบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง รวมถึงการเร่งผลักดันเป้าหมายกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี อย่างเป็นรูปธรรมในระดับประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเยี่ยมชมนิทรรศการ นายอนุทิน พร้อมด้วยนายพัฒนา และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักด้านการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์