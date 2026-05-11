อนุทิน ลั่นมองการเมืองเชิงบวก รับมีโอกาสพบ “ทักษิณ” หลังทุกอย่างคลี่คลาย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดใจถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษและเดินทางกลับสู่ครอบครัว โดยระบุว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับทั้งเจ้าตัวและครอบครัว พร้อมย้ำว่าช่วงเวลานี้ควรเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้กับอดีตผู้นำประเทศได้ปรับตัวหลังผ่านช่วงเวลาสำคัญในชีวิต รวมถึงดำเนินกระบวนการทางกฎหมายที่ยังเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยเสียก่อน
นายอนุทินให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 11 พฤษภาคม ว่า ในฐานะที่เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายทักษิณมาก่อน ย่อมมีความรู้สึกยินดีกับการที่อีกฝ่ายได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว พร้อมมองว่าเป็นเรื่องที่ควรให้เกียรติและเคารพความเป็นส่วนตัว มากกว่าการเร่งสร้างความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นนี้
เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ในการเข้าพบอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัว นายอนุทินตอบอย่างชัดเจนว่ามีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี โดยให้เหตุผลว่า การพบปะกับบุคคลที่เคยรู้จักและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด โดยเฉพาะเมื่อเป็นบุคคลที่เคารพนับถือกันมาเป็นเวลานาน
สำหรับบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้ นายอนุทินย้ำว่าควรมองทุกอย่างในเชิงสร้างสรรค์ หากทุกฝ่ายทำงานด้วยความสุจริตใจและยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง ก็ไม่มีเหตุให้ต้องวิตกกังวล พร้อมระบุว่า หากการตัดสินใจใดเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์ให้คนส่วนใหญ่ แม้อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ก็พร้อมยอมรับ เพราะอย่างน้อยสิ่งนั้นก็เกิดจากความตั้งใจทำเพื่อส่วนรวม
ท่าทีดังกล่าวถูกจับตาในฐานะหนึ่งในสัญญาณสำคัญของสมการการเมืองไทย หลังการกลับมาของนายทักษิณยังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเฝ้าติดตาม ทั้งในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล และทิศทางของอำนาจทางการเมืองในระยะต่อจากนี้