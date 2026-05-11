ฟังคำชี้แจงแล้วเข้าใจ “ราเชน” ถอนติดใจปมโยกย้าย ย้ำไม่เกี่ยวหลานรัฐมนตรี

หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการโยกย้ายตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ล่าสุด นายราเชน ศิลปะรายะ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศยุติทุกประเด็นความขัดแย้ง พร้อมยอมรับว่า ก่อนหน้านี้ตนคาดเดาไปเองว่าอาจเกี่ยวข้องกับเครือญาติของรัฐมนตรี จนทำให้เกิดความไม่พอใจต่อการโยกย้ายดังกล่าว
.
นายราเชน ระบุว่า ในช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม ได้เดินทางเข้ากระทรวงและพบกับเลขานุการรัฐมนตรี เพื่อรับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่ง ก่อนจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาอย่างรอบคอบ จนเชื่อว่าการโยกย้ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวหรือสายสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างที่เข้าใจในตอนแรก แต่เป็นกระบวนการแต่งตั้งตามอำนาจของฝ่ายบริหาร ที่มีการเสนอเรื่องตามลำดับขั้นและผ่านความเห็นชอบตามกฎหมายข้าราชการพลเรือน
.
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ติดใจกับคำสั่งดังกล่าว และขอน้อมรับการพิจารณาของผู้บริหาร พร้อมประกาศยุติการให้ข่าวหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระบวนการโยกย้ายในครั้งนี้ อีกทั้งยังระบุชัดว่าจะไม่มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานใดเพิ่มเติม พร้อมทิ้งท้ายว่า “จบแล้วคือจบ” และย้ำว่าตนยังคงยึดมั่นในความเป็นข้าราชการมืออาชีพ
.
นอกจากนี้ นายราเชน ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าเข้าพิธีอุปสมบทตามกำหนดเดิม ท่ามกลางความสนใจของสังคมและแรงจับตาทางการเมืองที่เกิดขึ้นตลอดหลายวันที่ผ่านมา ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็ออกมายืนยันเช่นกันว่า การโยกย้ายตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลานของรัฐมนตรีตามที่เป็นข่าว พร้อมขอให้เรื่องทั้งหมดสิ้นสุดลงโดยเร็ว