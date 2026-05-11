ภาพครอบครัวชินวัตรพร้อมหน้า “แพทองธาร” โพสต์ซึ้ง ขอบคุณทุกแรงใจในวันที่ยากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกลับไปยังบ้านจันทร์ส่องหล้า ภายใต้กระบวนการพักโทษคุมประพฤติ บรรยากาศในครอบครัวชินวัตรเป็นไปอย่างอบอุ่น โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ “อิ๊งค์” อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ภาพครอบครัวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เป็นภาพที่มีนายทักษิณอยู่ท่ามกลางลูกหลานและคนใกล้ชิด พร้อมเขียนข้อความเปิดใจถึงครอบครัวและผู้ที่อยู่เคียงข้างในช่วงเวลาสำคัญ ระบุว่า สิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้คือการที่ทุกคนยังมีกันและกัน พร้อมขอบคุณบิดาที่ไม่เคยทำให้ลูกๆ ต้องลำบากใจ แม้ตัวเองต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด โดยระบุถึงคำพูดของนายทักษิณที่บอกว่า หากพ่อแย่ ลูกๆ ก็จะยิ่งแย่ตามไปด้วย
น.ส.แพทองธารยังกล่าวขอบคุณพี่ๆ เขยและสะใภ้ ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่น พร้อมกล่าวถึงคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร มารดา แม้ไม่ได้อยู่ในภาพดังกล่าว แต่ยังคงเป็นเสาหลักของครอบครัว เป็นอ้อมกอดที่ทำให้ลูกๆ รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นใจ แม้อยู่ในวัยกว่า 70 ปีแล้วก็ตาม นอกจากนี้ยังขอบคุณเพื่อนๆ พี่น้องพรรคเพื่อไทย และประชาชนที่ให้กำลังใจครอบครัวมาโดยตลอด โดยระบุว่าการอยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมีความหมายกับครอบครัวอย่างมาก
ก่อนหน้านี้ นายทักษิณได้เดินออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเช้า โดยมีสมาชิกครอบครัวชินวัตรเดินทางไปรอรับตั้งแต่ช่วงเช้า รวมถึงมวลชนคนเสื้อแดง แกนนำพรรคเพื่อไทย และคนใกล้ชิดที่มาร่วมให้กำลังใจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื้นตัน มีการสวมกอดกันระหว่างนายทักษิณกับลูกหลาน ก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องหล้า ท่ามกลางเสียงให้กำลังใจจากผู้สนับสนุนที่มารอรับบริเวณหน้าเรือนจำ