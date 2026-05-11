จับตาเลขดัง! ทะเบียนรถ “ทักษิณ” หลังพ้นโทษ จุดกระแสคอหวยคึกคัก

11 พฤษภาคม 2569 บรรยากาศบริเวณเรือนจำกลางคลองเปรมตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวและความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก หลัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำภายหลังถูกคุมขังเป็นเวลา 8 เดือน หรือ 243 วัน โดยช่วงเวลาประมาณ 07.41 น. นายทักษิณปรากฏตัวในชุดลำลองเสื้อโปโลสีขาว กางเกงยีนส์ขายาว และรองเท้าผ้าใบ พร้อมทรงผมสั้นตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ก่อนเข้าสวมกอดสมาชิกครอบครัวที่เดินทางมารอรับ ท่ามกลางบรรดาผู้สนับสนุน สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชนที่มาปักหลักให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น พร้อมมอบดอกไม้และส่งเสียงต้อนรับอย่างคึกคัก
.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังทักทายผู้ที่มารอรับกำลังใจ นายทักษิณได้เดินทางขึ้นรถยนต์ Mercedes-Maybach เพื่อมุ่งหน้าไปยังกรมคุมประพฤติ เพื่อดำเนินขั้นตอนตามเงื่อนไขของการพักโทษ โดยระหว่างนั้นมีการเปิดกระจกรถเพื่อโบกมือทักทายประชาชนที่มารออยู่โดยรอบ ทำให้เกิดความชุลมุนเล็กน้อยจากกลุ่มผู้สนับสนุนที่พยายามเข้าใกล้รถเพื่อให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
.
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากประเด็นทางการเมืองและความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญ สิ่งที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันคือเลขทะเบียนรถคันดังกล่าว ซึ่งบรรดานักเสี่ยงโชคต่างจับตาอย่างใกล้ชิด โดยทะเบียนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือ “พท 4444 กรุงเทพมหานคร” จนกลายเป็นอีกหนึ่งเลขที่ถูกนำไปตีความและจับจองสำหรับการเสี่ยงโชคในงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นี้ ตามธรรมเนียมของคอหวยที่มักติดตามตัวเลขจากเหตุการณ์สำคัญทางสังคมและบุคคลที่อยู่ในกระแสความสนใจ
.
ปรากฏการณ์การส่องเลขทะเบียนจากเหตุการณ์สำคัญยังคงเป็นภาพคุ้นตาในสังคมไทย ซึ่งสะท้อนความเชื่อและวัฒนธรรมการเสี่ยงโชคที่ฝังรากอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อย โดยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ใหญ่หรือการปรากฏตัวของบุคคลสาธารณะ มักมีการจับตาตัวเลขที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปตีเป็น “เลขเด็ด” อยู่เสมอ ขณะที่งวดกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เลขทะเบียนรถของอดีตนายกรัฐมนตรีก็กลายเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตั้งแต่ช่วงเช้าวันเดียวกัน