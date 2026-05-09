9 หายนะ ถ้า พ.ร.บ. SEC ประกาศใช้

ถอยศึกษาเเลนด์บริดจ์ 90 วัน
เเต่ไพ่ปีศาจของรัฐบาลอนุทิน
กำลังเดินหน้าอย่างเงียบๆๆ
ไพ่ปีศาจนี้คือ ร่าง พระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SEC
ร่างกฎหมายนี้ ถูกเสนอครั้งเเรกโดยพรรคภูมิใจไทย 2 ฉบับ ตามด้วยร่างของสำนักงานนโยบายเเละเเผนการขนส่งเเละจราจร (สนข.) ซึ่งเนื้อหาร่าง พ.ร.บ. SEC ที่เสนอในเวลานี้ เหมือนกันราวกับเเกะ
เเละในร่างกฎหมายนี้ซุกซ้อนสาระสำคัญบางอย่างไว้ที่จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ”รัฐซ้อนรัฐ“ “เอื้อประโยชน์ทุนต่างชาติ” เเละทำลายทรัพยากรของไทย“
ไพ่ใบสำคัญที่ถ้ากฎหมาย SEC ประกาศใช้ได้จะกลายเป็นหายนะของภาคใต้ อาทิ
- ให้ต่างเช่าที่ดินได้ 99 ปี
- สามารถเอาที่ดิน สปก. เเละที่ราชพัสดุ ไปใช้ทำอุตสาหกรรมได้
- สามารถยกเลิกผังเมือง เพื่อสนับสนุนการทำอุตสาหกรรมได้
- เร่งรัดการพิจารณา EIA/EHIA ให้เสร็จภายใน 120 วัน
- ยกเลิกอาชีพสงวนไว้ซึ่งคนไทย ให้ต่างชาติทำได้ เช่น ตัดผม บัญชี นำเที่ยว เป็นต้น
- ให้ต่างชาติทำรายงาน EIA/EHIA ได้
- ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สามารถใช้เงินต่างประเทศเเลกเปลี่ยนได้
- ต่างชาติสามารถพำนักในไทยได้ระยะยาว
- ละเว้นกฎหมายปกติ 16 ฉบับ เช่น กฎหมายขุดดินถมดิน เป็นต้น
ฯลฯ
ทั้งหมดคือไพ่ลับ ที่รัฐบาลอนุทิน พยายามผลักดันอย่างเงียบ
หากกฎหมาย SEC ประกาศใช้ได้ ไม่ต่างอะไรกับการตีเช็คเปล่าให้นายทุน ทุนต่างชาติยึดเเผ่นดินภาคใต้