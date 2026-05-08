สองตำนานมวยไทยเสิร์ฟความฮา แสนชัยอวยพรวันเกิดบัวขาว โซเชียลคอมเมนต์กระหึ่ม

เรียกรอยยิ้มจากแฟนกีฬาทั่วโซเชียล เมื่อ “แสนชัย” ศุภชัย แสนพงษ์ ตำนานนักมวยไทยชื่อดัง โพสต์ข้อความอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับ “บัวขาว บัญชาเมฆ” หรือ สมบัติ บัญชาเมฆ ยอดนักชกขวัญใจชาวไทยและแฟนมวยทั่วโลก ที่มีอายุครบ 43 ปีในวันที่ 8 พฤษภาคม โดยใช้ถ้อยคำเป็นกันเองสไตล์เพื่อนสนิทที่ทั้งอบอุ่นและชวนขำ จนกลายเป็นไวรัลเล็กๆ ในหมู่แฟนกีฬา
แสนชัยโพสต์ผ่านเพจ Saenchai Muaythaigym ระบุว่า “HBD ครับคุณบัวขาว สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้ว ก็ขอให้แข็งแรงขึ้นไปอีก ร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้ร่ำรวยขึ้นไปอีก มีความสุขอยู่แล้ว(มั้ง)ก็ขอให้มีความสุขขึ้นไปอีก ว่างๆก็มาหาผมหงอกให้อีกนะ จบ” พร้อมอิโมจิอารมณ์ขันตามสไตล์ที่แฟนคลับคุ้นเคย
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีแฟนคลับและผู้ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก หลายคนหยิบยกมิตรภาพของทั้งคู่มาแซวอย่างอารมณ์ดี โดยบางความเห็นระบุว่า “อดีตเคยสับศอก ปัจจุบันหาหงอกให้กัน” ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยพูดถึงความน่ารักและความติดดินของสองยอดนักชกระดับตำนานที่แม้ประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่ยังคงรักษาภาพลักษณ์เป็นกันเองกับแฟนๆ
ทั้งแสนชัยและบัวขาวต่างได้รับการยอมรับว่าเป็นสองสุดยอดนักมวยไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีระดับโลก แสนชัยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่มีชั้นเชิงแพรวพราวที่สุดแห่งยุค ด้วยสไตล์การชกที่เหนือชั้นและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขณะที่บัวขาวคือไอคอนของวงการต่อสู้ไทย ผู้สร้างปรากฏการณ์บนเวทีนานาชาติ โดยเฉพาะจากความสำเร็จในรายการ K-1 World MAX และการผลักดันมวยไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
แม้ในอดีตชื่อของทั้งสองจะถูกจดจำในฐานะยอดนักชกผู้ผ่านสังเวียนอันดุเดือด แต่ภาพที่แฟนกีฬาเห็นในวันนี้กลับเป็นอีกมุมหนึ่งของมิตรภาพ ความเคารพ และความผูกพันระหว่างนักสู้ที่ผ่านเส้นทางชีวิตคล้ายกัน จนทำให้คำอวยพรวันเกิดธรรมดา กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์อบอุ่นที่สร้างรอยยิ้มให้โลกออนไลน์ในวันพิเศษของบัวขาว