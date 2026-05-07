10 ปีแห่งการรอคอย! “พร้อมพงศ์” เตรียมหวนคืนสนามการเมือง หลังพ้นตัดสิทธิการเมือง

7 พ.ค.2569 หลังห่างหายจากบทบาททางการเมืองนานนับ 10 ปี ล่าสุด “พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์” อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมาประกาศการกลับคืนสู่เวทีการเมืองอย่างเป็นทางการ โดยระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ดร.พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ - Dr.Prompong Nopparit” ว่า วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 จะเป็นวันสำคัญที่สิ้นสุดช่วงเวลาแห่งการรอคอยตลอด 10 ปี พร้อมยืนยันจุดยืนทางการเมืองที่ยังคงเดิม คือยืนเคียงข้างประชาชน และพร้อมกลับมาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายพร้อมพงศ์ ระบุว่า แม้ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จะไม่มีตำแหน่งทางการเมือง ไม่มีอำนาจ และไม่มีเวทีสาธารณะเหมือนในอดีต แต่ยังคงลงพื้นที่ รับฟังปัญหาของประชาชน และติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนของผู้คนมาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพ ราคาน้ำมัน ค่าไฟฟ้า และภาวะเศรษฐกิจที่กดดันชีวิตของประชาชนในทุกระดับ พร้อมย้ำว่าหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมยังไม่เลิกทำการเมือง ซึ่งคำตอบของตนยังคงเหมือนเดิม คือเชื่อว่าการเมืองที่ดีต้องสามารถทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นได้จริง
อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ยังระบุด้วยว่า วันที่ 11 พฤษภาคมนี้ อาจไม่ได้เป็นเพียงวันสิ้นสุดการถูกตัดสิทธิทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาทำหน้าที่พูดแทนประชาชนได้อย่างเต็มตัวอีกครั้ง พร้อมย้ำว่ากาลเวลาอาจเปลี่ยนแปลงหลายสิ่ง แต่หัวใจและอุดมการณ์ทางการเมืองของตนไม่เคยเปลี่ยนไปจากเดิม
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเริ่มได้รับความสนใจจากแวดวงการเมืองทันที เนื่องจากนายพร้อมพงศ์ถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยในอดีต และเคยมีบทบาทโดดเด่นในฐานะโฆษกพรรคช่วงที่การเมืองไทยเผชิญความขัดแย้งอย่างเข้มข้น โดยการกลับมาครั้งนี้ถูกจับตาว่าอาจมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจและปัญหาค่าครองชีพกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมไทย