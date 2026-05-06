กลโกง “เซียนพระกระดาษเปล่า”

[1] เซียน A เสนอขายพระราคาสูง
เช่น ขาย 40 ล้าน
อ้างว่า “ขายต่อได้ 60 ล้าน”
[2] เซียน B ในเครือข่ายโผล่มาขอซื้อ เสนอซื้อ 60 ล้าน ตรงกับคำคาดการณ์ของเซียน A
[3] ตกลงซื้อขายด้วย “เช็คแบ่งงวด” จ่ายเป็นเช็คหลายใบจนกว่าจะครบ 60 ล้าน
[4] เช็คขึ้นเงินได้แค่งวดแรก ๆ
หลังจากนั้นเช็คเด้ง
เหยื่อเริ่มเสียหาย
[5] เหยื่อขอพระคืน
กลุ่มเซียนอ้างว่า “พระติดจำนำอยู่”
เช่น ต้องไถ่ถอน 20 ล้าน
[6] เหยื่อต้องควักเงินเพิ่ม
เพื่อหวังเอาพระคืน
[7] เซียนอีกกลุ่มวนเข้ามาซื้อซ้ำ
ตีเช็คเด้งอีก
เวียนหลอก 3–4 รอบ
[สรุป]
พระองค์เดียวถูกใช้เป็นเหยื่อล่อ
เช็คเด้ง + อ้างจำนำ + วนคนซื้อปลอมจนเหยื่อเสียเงินซ้ำหลายชั้น