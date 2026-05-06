เปิดไทม์ไลน์หนี้ 300 ล้าน
“มาดามเก่ง vs โทน บางแค”
จากดีลธุรกิจสู่ข้อพิพาทใหญ่
1. โครงสร้างหนี้
• รวมทั้งหมด: 300 ล้านบาท
◦ สัญญาที่ 1: 180 ล้านบาท
◦ สัญญาที่ 2: 120 ล้านบาท
2. เงินสด & ธุรกิจกล้อง
• เงินสด: 100 ล้านบาท
• อ้างนำไปลงทุน “กล้องส่องพระจากเยอรมนี”
• ผลลัพธ์: ไม่มีสินค้า / ไม่ได้รับของจริง
3. ปัญหาเช็คเด้ง
• มีการจ่ายเป็น “เช็ค”
• ช่วงแรกขึ้นเงินได้
• หลังจากนั้น: เช็คเด้งซ้ำ
• ต้องทำสัญญาประนีประนอมหลายรอบ
4. พระเครื่องค้ำประกัน
• ใช้พระ + อสังหาฯ เป็นหลักประกัน
• ราคาที่อ้าง: 400–500 ล้านบาท
• ราคาตลาดจริง: ประมาณ 35–40 ล้านบาท
• มูลค่าหายไปเกือบ 10 เท่า
5. ประเด็นบุคคลเกี่ยวข้อง
• “อัยการแหม่ม”◦ เป็นน้องสาวมาดามเก่ง◦ ยืนยัน: ไม่ได้ใช้อำนาจกดดันคดี
• “บิ๊กเต่า” (พ.ต.ต.จรูญเกียรติ)◦ ถูกยืนยันว่าเป็น “คนกลาง”◦ ไม่ได้รับผลประโยชน์จุดยืนมาดามเก่ง
• ยืนยันเป็นผู้เสียหายตัวจริง เสียทั้ง “เงิน + ชื่อเสียง” พร้อมสาบานต่อหน้า “หลวงพ่อโสธร”