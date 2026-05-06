แฟนเพจใจหาย! แอดมินแจ้งปิดเพจแม่น้องการ์ตูน ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนตลอดหลายปี

6 พ.ค.2569 โลกออนไลน์ร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวของ “น้องการ์ตูน” อีกครั้ง หลังเพจเฟซบุ๊ก “ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House ‘ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ’” ซึ่งเป็นเพจที่หลายคนติดตามและให้การสนับสนุนมาตลอดหลายปี ได้ออกมาแจ้งข้อความสำคัญถึงผู้ติดตาม โดยระบุว่าขออนุญาตปิดเพจของคุณแม่ เนื่องจากคุณแม่มีปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่เคยสนับสนุนคุณแม่และน้องการ์ตูนเสมอมา ข้อความดังกล่าวสร้างความใจหายให้กับผู้ติดตามจำนวนมาก เนื่องจากเพจนี้ไม่เพียงเป็นช่องทางจำหน่ายอาหารและสินค้าของครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ผู้คนจำนวนมากใช้ติดตามข่าวคราว ให้กำลังใจ และร่วมยืนเคียงข้างแม่ของน้องการ์ตูน หลังเหตุการณ์อุบัติเหตุเมาแล้วขับที่ทำให้ชีวิตของครอบครัวต้องเปลี่ยนไปอย่างหนักหน่วงยาวนานหลายปี
ก่อนหน้านี้ เพจดังกล่าวเคยแจ้งข่าวเศร้าว่า ครอบครัวและคุณแม่ได้ตัดสินใจปล่อยให้น้องการ์ตูนจากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้กับอาการป่วยและผลกระทบจากอุบัติเหตุมานาน โดยเงินช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้มีน้ำใจถูกนำไปใช้ดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา และพาน้องออกจากโรงพยาบาลเป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางความสะเทือนใจของผู้ที่ติดตามเรื่องราวนี้มาโดยตลอด ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลเพจยังเคยขอให้สังคมใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวัง เพราะบางข้อความอาจกระทบจิตใจของแม่ที่ต้องแบกรับความสูญเสียอย่างแสนสาหัส
หลังมีประกาศปิดเพจ ผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความห่วงใย บางส่วนอวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น บางส่วนสอบถามช่องทางติดต่อหรือช่องทางสนับสนุนอื่นๆ ขณะที่หลายคนระบุว่าแม้จะรู้สึกใจหาย แต่ก็เคารพการตัดสินใจของครอบครัว และขอส่งกำลังใจให้คุณแม่ผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้ สำหรับหลายคน เรื่องราวของน้องการ์ตูนและคุณแม่ยังคงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้สังคมไทยตั้งคำถามต่อความรับผิดชอบจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ การเยียวยาผู้เสียหาย และภาระอันหนักหน่วงที่ครอบครัวผู้ประสบเหตุจำต้องแบกรับหลังข่าวใหญ่ค่อยๆ เลือนหายไปจากหน้าสื่อ