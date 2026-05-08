9 เมนูอาหารแคลอรี่ต่ำมากสามารถทานได้เรื่อยๆ
ต้มยำกุ้งน้ำใส
เมนูอาหารแคลอรี่ต่ำแบบไทยๆ ของโปรดใครหลายๆ คน คุณยังสามารถทานอาหารอร่อยๆ แบบปกติได้อยู่เพียงแค่เปลี่ยนจากแต่เดิม ที่หากเคยชินกับการสั่งต้มยำกุ้งน้ำข้นให้เปลี่ยนเป็นต้มยำกุ้งน้ำใส เพียงเท่านี้ก็สามารถลดแคลอรี่ลงมาได้อย่างมาก จนเหลือเพียง 90 แคลอรี่เท่านั้น
ส้มตำไทย
60 แคลอรี่ เมนูอาหารแคลอรี่ต่ำอีกหนึ่งจานแซ่บๆ ในใจสาวๆ หลายคน ก่อนหน้านี้บางคนอาจจะเคยได้ยินว่ากินส้มตำแล้วตัวบวมหรืออ้วน แต่จริงๆ แล้วเราก็สามารถสั่งให้แม่ค้าลดน้ำตาลปี๊บ หรือลดความเผ็ดลงสักหน่อยได้ แค่นี้ก็จะดีต่อสุขภาพมากขึ้นแล้ว
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ
เมนูอาหารแคลอรี่ต่ำ เพียง 80 แคลอรี่ เราสามารถหลีกเลี่ยงจากการสั่งผัดผักที่ฉ่ำไปด้วยน้ำมัน มาเป็นแกงจืดเต้าหู้หมูสับแทนได้ แคลอรี่น้อยกว่าอีกทั้งยังได้ประโยชน์จาก เนื้อหมู ผัก เต้าหู้ไข่ แถมยังได้ซดน้ำซุปอร่อยๆ อีกด้วย
น้ำพริกผักต้มหรือลวก
เมนูนี้สามารถทานได้ทุกมื้อ ถือเป็นเมนูอาหารแคลอรี่ต่ำเพื่อลดน้ำหนักชั้นดีเลยทีเดียว เพราะมีเพียงแค่ 70 แคลอรี่เท่านั้น
สลัดผัก
แค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นเมนูอาหารแคลอรี่ต่ำแน่นอน สาวๆ คนไหนเบื่อสลัดผักแบบเดิมๆ แล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสลัดอกไก่หรือสลัดกุ้งก็ได้ เพราะมีแค่ 100-150 แคลอรี่เท่านั้น แต่ต้องระวังเลือกทานคู่กับน้ำสลัดที่มีไขมันต่ำด้วยไม่อย่างนั้นก็จะอ้วนได้
แกงส้ม
40 แคลอรี่ ถือว่าเป็นเมนูอาหารแคลอรี่ต่ำสุดๆ ไปเลย เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนัก ทานได้บ่อยแถมอร่อยด้วย
ไข่ต้ม
75 แคลอรี่ เมนูอาหารแคลอรี่ต่ำ สุดง่าย อร่อย อิ่มอยู่ท้อง ทานได้ทั้งวันแบบไม่ต้องกังวลว่าจะอ้วนเลย หากต้องการจะทานไข่แนะว่าให้เลือกทานเป็นไข่ต้มแทนไข่ดาวหรือไข่เจียวเพราะแคลอรี่จะสูงกว่า
ต้มเลือดหมู
ปริมาณแคลอรี่ในอาหาร 120 แคลอรี่ สามารถหาทานได้ง่ายหรืออาจจะทำรับประทานเองที่บ้านก็ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการใส่กระเทียมเจียวเพราะจะไปเพิ่มแคลอรี่และความมันมากยิ่งขึ้น
ยำวุ้นเส้น
ปริมาณแคลอรี่ในอาหาร 120 แคลอรี่ เพราะวุ้นเส้นที่นำมายำนั้นผ่านการลวกจึงทำให้เมนูนี้มีไขมันน้อยมากจากหมูสับ หรือส่วนประกอบอื่นๆ อีกทั้งทานแล้วอิ่มท้อง เหมาะมากสำหรับทานเป็นมื้อเย็น
แคลอรี่จากอาหารในชีวิตประจำวัน
และต่อไปนี้ คือตัวอย่างแคลอรี่จากอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน ที่เราได้นำมาฝากกันเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณแคลอรี่ในอาหารประกอบการตัดสินใจสำหรับการเลือกทานอาหารมื้อต่อๆ ไปให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น มาดูกันว่าแต่ละวันปริมาณแคลอรี่ในอาหารที่เราทานนั้นมีจำนวนเท่าไหร่กันบ้าง
ข้าวผัดใส่ไข่ 610 กิโลแคลอรี่
ข้าวมันไก่ 596 กิโลแคลอรี่
ข้าวไข่เจียว 470 กิโลแคลอรี่
ข้าวขาหมู 430 กิโลแคลอรี่
กะเพราะหมูสับไข่ดาว 425 กิโลแคลอรี่
ราดหน้า 385 กิโลแคลอรี่
ขนมจีนน้ำยา 375 กิโลแคลอรี่
โจ๊กหมูใส่ไข่ 250 กิโลแคลอรี่
แกงเขียวหวานไก่ 240 กิโลแคลอรี่
สุกี้น้ำ 250 กิโลแคลอรี่
ต้มจับฉ่าย 180 กิโลแคลอรี่
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู 171 กิโลแคลอรี่
เกี๊ยวน้ำปลา 165 กิโลแคลอรี่
หมูน้ำตก 165 กิโลแคลอรี่
ไข่ตุ๋น 159 กิโลแคลอรี่
ถ้าหิวดึก?
มาดามเชื่อเลยว่า หลายๆ คนมักจะหิวกันตอนดึกแน่ๆ เมนูข้างบนอาจจะยังไม่ใช่เมนูที่เหมาะสำหรับช่วงหิวดึกสักเท่าไหร่ แม้ว่าจะมีแคลอรี่ต่ำก็ตาม เพราะมีหลายส่วนผสมนั่นเอง
จะเห็นได้ว่าอาหารที่เรารับประทานกันในชีวิตประจำวันนั้นมีปริมาณแคลอรี่ที่แตกต่างกันออกไป แต่อาหารแคลอรี่ต่ำส่วนใหญ่ก็จะมีวิธีการทำหรือปรุงโดยการต้มหรือนึ่งเพื่อให้อาหารเหล่านั้นมีปริมาณแคลอรี่ในอาหารต่ำ เพื่อเป็นประโยชน์สามารถรับประทานได้บ่อย ไม่ต้องกลัวอ้วน และยังดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหารชนิดอื่นๆ ที่มีปริมาณแคลอรี่สูง อย่างไรก็ตามอย่าลืมนำ 9 เมนูอาหารแคลอรี่ต่ำที่เราแนะนำไปรับประทานในมื้อถัดไปของคุณกัน รับรองว่าทั้งอร่อยและได้หุ่นที่ดีด้วยแน่นอน.