อากาศร้อนแล้วปวดหัว เกิดจากอะไร ดูแลตัวเองอย่างไรดี

เจออากาศร้อนแล้วปวดหัว มีจริงไหม เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
เมื่อเจออากาศร้อนแล้วปวดหัวนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในบางคน บางกลุ่ม ดังนั้นในประโยคคำถามที่ว่าเจอ อากาศร้อนแล้วปวดหัว มีจริงไหม เราจึงขอตอบก่อนเลยว่า “จริง” ส่วนของสาเหตุที่เมื่อคนเราเจอกับอากาศร้อนแล้วปวดหัวก็เพราะสิ่งเหล่านี้
1.สารเซโรโทนินเพิ่มขึ้น
เมื่อเราเผชิญหน้ากับอากาศร้อน เราจะพบว่าปริมาณของสารเซโรโทนินที่อยู่ภายในสมองของคนเรา มีอัตราการเพิ่มของสารอย่างมีนัยสำคัญ และ เจ้าสารเซโรโทนินนี้ก็คือ สารที่จะถูกสมองหลั่งออกมาเมื่อร่างกายเกิดความเครียด จึงเท่ากับว่าเมื่อเราได้รับความร้อน จะเหมือนกับร่างกายได้รับเครียดที่เพิ่มมากขึ้น
2.ร่างกายสูญเสียน้ำในปริมาณที่มากเกินพอดี
เมื่อร่างกายของคนเราเผชิญหน้ากับความร้อน ร่างกายก็จะมีกลไกการตอบสนอง เพื่อให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ทัน หนึ่งในการระบายความร้อนของร่างกายก็คือ การขับของเหลวออกมาทางเหงื่อ และไม่เพียงแต่น้ำที่ถูกขับออกมาทางเหงื่อเท่านั้น แร่ธาตุโซเดียมก็ถูกขับออกมาทางเหงื่อเช่นกัน เมื่อทั้งน้ำและโซเดียวถูกขับออกมาจากร่างกายก็จะยิ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดหัวได้เลย
3.ร่างกายขาดน้ำ
เป็นผลสืบเนื่องมาจากในข้อที่ 2 เมื่อร่างกายขับน้ำออกมาทางเหงื่อ แล้วร่างกายไม่มีการเติมน้ำเข้าไปชดเชยกับน้ำที่ร่างกายสูยเสียก็จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำในร่างกายขึ้น เมื่อเกิดภาวะขาดน้ำแล้วหลอดเลือดแดงที่ใช้ลำเลียงเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายจะหดตัวอย่างรวดเร็ว แล้วอาจทำให้เกิดอาการปวดหัวในหน้าร้อนในที่สุด
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อต้องออกไปอยู่กลางแดดจัด
ถัดมาเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับอากาศร้อนแล้วปวดหัวถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทำได้เพียงการบรรเทาให้อาการปวดหัวแบบนี้ลดลง ซึ่งเมื่อเกิดอากาศร้อนแล้วปวดหัวก็นำมาสู่ผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ดังนั้นวันนี้เราจึงขอมานำเสนอเคล็ดลับการดูแลตัวเองเมื่อต้องออกไปอยู่กลางแดดจัด ซึ่งมีดังนี้
1.การใช้อุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพ
ไม่ว่าจะเป็นหมวก แว่นตากันแดด ลมกันแดด เสื้อผ้าแบบเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ล้วนช่วยปกป้องร่างกายของคุณจากแสงแดดที่จัดและรุนแรงในปัจจุบัน ทั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยไม่ให้ตัวของคุณเองเกิดอาการปวดหัวได้
2.การใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
ผลิตภัณฑ์กันแดดที่คุณเลือกใช้ควรมี SPF50+ PA++++ และคุณเองควรทาผลิตภัณฑ์กันแดดเหล่านี้ซ้ำ หากคุณเป็นคนที่เหงื่อออกมาก เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงจะช่วยปกป้องผิวพรรณจากความร้อนจัดที่ผิวอาจต้องสัมผัสได้ แต่ยังเป็นการช่วยไม่ให้เกิดการปวดหัวทางอ้อมได้อีกด้วย
3.การแบ่งช่วงเวลา
ด้วยสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณต้องเผชิญหน้ากับแสงแดดจัด คุณเองจึงควรที่จะแบ่งเวลาแม้อยู่ท่ามกลางแสงแดดจัดเพื่อเดินเข้ามายังบริเวณที่ร่มที่อากาศถ่ายเทสะดวก วิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเผชิญหน้ากับแสงแดดจัดติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกินไป และ ป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหัวขึ้นได้
4.การหมั่นจิบน้ำ
เมื่อคุณต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดจัดติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้คุณสูญเสียน้ำทางเหงื่อในปริมาณที่มากกว่าปกติ ดังนั้นคุณต้องเติมน้ำจากภายนอกร่างกายเข้าไปภายในร่างกาย ด้วยการดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดปราศจากคาเฟอีนและ Alcohol นอกจากนี้คุณก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำแบบรวดเดียว หรือ การดื่มน้ำเย็นจัดทันที คุณควรใช้วิธีการจิบน้ำทีละนิด แต่จิบบ่อย ๆ แทน
5.ทำอารมณ์ให้แจ่มใสเบิกบาน
แม้ว่าร่างกายภายนอกจะกำลังเผชิญหน้ากับแสงแดดจัดอยู่ แต่เราควรควบคุมหรือฝึกในส่วนของจิตใจให้มีความสงบร่มเย็น หรือ เบิกบาน เพราะยิ่งถ้าร่างกายกำลังเผชิญหน้ากับแสงแดดจัด แล้วเรายิ่งเกิดอาการหงุดหงิด จะยิ่งทำให้เราปวดหัวได้ง่ายขึ้น แต่หากเราฝึกจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอตัวเราเองก็จะสามารถเย็นลงได้ แม้จะอยู่ท่ามกลางแสงแดดจัด และ เราก็จะไม่ปวดหัวในที่สุด
สรุป
อากาศร้อนแล้วปวดหัวกับอาการที่เกิดได้จริง พบได้บ่อย และ เป็นหนึ่งในอาการที่นำความทุกข์ทรมานมาให้แก่ผู้ที่มีอาการเป็นอย่างมาก ในรูปแบบที่ไม่สามารถหาคำบรรยายได้ แบบใครไม่เป็นคงไม่ทราบ แล้วยิ่งเป็นอากาศร้อนแล้วปวดหัวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศในแถบเส้นศูนย์สูตรที่อุณหภูมิสูงแบบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปีตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และ ในส่วนนี้คุณก็สามารถนำเทคนิคเคล็ดลับจากการดูแลตัวเองเมื่อต้องออกไปอยู่กลางแดดจัดในบทความข้างต้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยตัวของคุณเอง