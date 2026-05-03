เทียบ “แมนเดลา–มหาเธร์” พร้อมพงศ์ชี้ “ทักษิณ” ผ่านขาลงสู่สัญลักษณ์ของความหวังและการเริ่มต้นใหม่

3 พ.ค. 2569 รายงานข่าวจากแวดวงการเมืองระบุว่า บรรยากาศก่อนถึงกำหนดวันที่ 11 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้รับการพักโทษ เริ่มถูกจับตาอย่างใกล้ชิด โดยนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมาแสดงความเห็นเชิงบวกต่อบทบาทและประสบการณ์ของอดีตผู้นำรายนี้ พร้อมระบุว่าช่วงชีวิตทางการเมืองที่ขึ้นถึงจุดสูงสุดและตกต่ำอย่างรุนแรง กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่อาจกลับมาเป็นประโยชน์ต่อประเทศในห้วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีที่นายทักษิณต้องเผชิญคดีความและใช้ชีวิตในต่างประเทศ รวมถึงช่วงเวลาที่ถูกจำกัดบทบาททางการเมืองนั้น ไม่ได้ทำให้แนวคิดหรือความตั้งใจในการพัฒนาประเทศลดลง ตรงกันข้ามกลับยิ่งตอกย้ำถึงประสบการณ์และมุมมองที่สั่งสมจากสถานการณ์จริง ซึ่งสะท้อนผ่านนโยบายในอดีตที่เคยสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน โครงการ OTOP หรือแนวทางการบริหารแบบผู้ว่าฯ ซีอีโอ ที่เคยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง
เขายังแสดงความเชื่อมั่นว่า เมื่อถึงวันได้รับอิสรภาพ จะมีประชาชนจำนวนมาก รวมถึงแกนนำและผู้สนับสนุนทางการเมือง เดินทางไปรอต้อนรับอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงพลังศรัทธาที่ยังคงฝังแน่นในหมู่ผู้สนับสนุน แม้เวลาจะผ่านไปยาวนาน ขณะเดียวกันยังเปรียบเทียบเส้นทางชีวิตของนายทักษิณกับบุคคลระดับโลกอย่าง เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ และมหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งล้วนเคยผ่านช่วงเวลาสูญเสียอำนาจ ถูกจำกัดบทบาท ก่อนกลับมาในฐานะสัญลักษณ์ของความหวังและการเริ่มต้นใหม่ในช่วงบั้นปลายชีวิตทางการเมือง
นายพร้อมพงศ์ระบุเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงตำแหน่งทางการเมือง แต่คือทุนทางความคิด และประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้รับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้จะเลือกบทบาทใดหลังได้รับการพักโทษ แต่เชื่อว่าความห่วงใยต่อประเทศชาติและประชาชนยังคงเดิม และจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ทั้งนี้ กระแสการพูดถึงบทบาทในอนาคตของนายทักษิณ ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมิติทางการเมืองและสังคม ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการกลับมาในครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงเรื่องของบุคคล แต่เป็นภาพสะท้อนของพลวัตทางการเมืองไทยที่ยังคงเคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดนิ่ง