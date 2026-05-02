เบิร์ดวันว่างๆ ยกมือไหว้ขอโทษชาวพระประแดง ปมคอนเทนต์ยาแนว สำนึกผิดยอมรับทำพลาด

2 พฤษภาคม 2569 รายงานข่าวระบุว่า กรณีดราม่าคอนเทนต์ยาแนว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ล่าสุด เบิร์ดวันว่างๆ ผู้สร้างคอนเทนต์ดังกล่าว ได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมยกมือไหว้ขอโทษชาวพระประแดงและประชาชนในพื้นที่ด้วยสีหน้าสำนึกผิด โดยยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความคึกคะนองและความตั้งใจเพียงต้องการสร้างคอนเทนต์เพื่อเลี้ยงชีพ โดยอ้างว่าได้รับแรงบันดาลใจจากคลิปของผู้อื่นที่ใช้เครื่องตัดหญ้าเล่นน้ำสงกรานต์ จึงทดลองทำคอนเทนต์ลักษณะคล้ายกัน แต่ไม่คาดคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพื้นที่และสร้างความไม่พอใจในวงกว้าง
.
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะทำร้ายหรือปะแป้งผู้ใด พร้อมกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์พระประแดง และไม่ทันตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวจะถูกมองในเชิงลบจนกลายเป็นประเด็นร้อน ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีในอดีตที่เคยได้รับความปราณีจากศาลและให้คำมั่นว่าจะไม่สร้างคอนเทนต์ในลักษณะเสี่ยงผิดกฎหมายอีก เจ้าตัวระบุว่าแม้จะเกรงกลัวกฎหมาย แต่ไม่คิดว่าคอนเทนต์ครั้งนี้จะเข้าข่ายไม่เหมาะสมถึงขั้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง พร้อมย้ำว่าขณะนี้รู้สึกสำนึกผิดและตั้งใจออกมาขอโทษผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
.
ด้านผู้เสียหายเปิดเผยว่าไม่ได้ติดใจเอาความ เนื่องจากอาการบาดเจ็บเริ่มดีขึ้นแล้ว แต่ต้องการให้ผู้ก่อเหตุรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ถูกกระทำ โดยระบุว่าขณะเกิดเหตุมีอาการเหนียวบริเวณศีรษะคล้ายโดนสารบางอย่าง และภายหลังพบคราบคล้ายกาวติดอยู่ตามร่างกาย ซึ่งไม่ใช่แป้งตามปกติที่ใช้เล่นสงกรานต์ พร้อมย้ำว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมกับบริบทของเทศกาลและไม่ควรเกิดขึ้นกับใครอีก
.
รายงานยังระบุว่า ผู้เสียหายยังต้องเข้ารับการตรวจรักษาต่อเนื่อง โดยแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดภาวะเยื่อบุตาอักเสบอย่างรุนแรง แม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงขั้นกระจกตาทะลุ แต่หากอาการรุนแรงกว่านี้อาจเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นได้ โดยมีกำหนดนัดตรวจซ้ำอีกครั้งในวันที่ 4 พฤษภาคม
.
ช่วงท้ายของการแถลงข่าว เบิร์ดวันว่างๆ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลายอย่าง และอยากให้สื่อมวลชนนำเสนอในด้านดังกล่าวบ้าง ไม่ใช่มุ่งนำเสนอเพียงประเด็นด้านลบ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการกระทำครั้งนี้เป็นความผิดของตนเองและพร้อมรับผลที่ตามมา