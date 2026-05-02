“วราวุธ” เบรกแลนด์บริดจ์ ไม่หนุนตั้งนิคมฯ ชี้เหมาะคลังสินค้า ชั่งสมดุลสิ่งแวดล้อม–เศรษฐกิจ

2 พฤษภาคม 2569 รายงานข่าวระบุว่า การเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ของไทยยังคงอยู่ภายใต้การประเมินอย่างรอบด้าน โดย วราวุธ ศิลปอาชา ส่งสัญญาณชัดเจนว่าการพัฒนาดังกล่าวไม่ควรเร่งรัดโดยละเลยสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม พร้อมชี้ว่าแนวทางที่เหมาะสมควรเน้นบทบาทด้านโลจิสติกส์มากกว่าการตั้งฐานการผลิตในพื้นที่
ภายหลังการตรวจเยี่ยม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการหารือถึงทิศทางของแลนด์บริดจ์ แม้ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาอย่างเป็นทางการ แต่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับหัวใจของโครงการ คือการบริหารจัดการท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยเฉพาะพื้นที่ จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง ซึ่งต้องเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งทางถนน ทางราง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเน้นย้ำคือความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในระดับใหญ่ ทำให้ต้องประเมินต้นทุนที่แท้จริงเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งในมิติของเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับเส้นทางเดินเรือผ่าน ช่องแคบมะละกา ขณะเดียวกันยังต้องคำนึงถึงบริบทภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อบทบาทของไทยในห่วงโซ่เศรษฐกิจโลก
รัฐมนตรีอุตสาหกรรมยังระบุชัดว่า หากโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นจริง พื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิต แต่ควรใช้เป็นจุดพักและกระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์มากกว่า โดยเหตุผลสำคัญคือข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อจำกัดของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขตอนุรักษ์จำนวนมาก ซึ่งทำให้การขยายนิคมอุตสาหกรรมเป็นประเด็นอ่อนไหว
ในมุมเชิงนโยบาย รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยผ่านยุทธศาสตร์ใหม่ที่มุ่งสู่ดิจิทัลและความยั่งยืน โดยวางกรอบ 4 เสาหลัก ทั้งการร่วมมือกับ ธนาคารโลก เพื่อผลักดัน Green Finance สนับสนุนผู้ประกอบการ การพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตรองรับ Net Zero การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการอนุมัติธุรกิจ และการยกระดับระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์
ด้าน สุเมธ ตั้งประเสริฐ ระบุว่า กนอ. อยู่ระหว่างเร่งขับเคลื่อนแผน “5 Quick Win” เพื่อให้เห็นผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในระยะสั้น โดยมุ่งพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะ การจัดการของเสียแบบวงจรปิด ลดต้นทุนภาคอุตสาหกรรม และยกระดับนิคมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ รองรับอุตสาหกรรมมูลค่าสูงในอนาคต
ทั้งนี้ ภาพรวมของแลนด์บริดจ์จึงยังคงเป็นโครงการที่ต้องเหยียบคันเร่งพร้อมแตะเบรกไปพร้อมกัน ตามคำเปรียบของรัฐมนตรีอุตสาหกรรม เพื่อให้การพัฒนาไม่แลกมาด้วยความเสียหายระยะยาว และสามารถสร้างความคุ้มค่าได้อย่างแท้จริงในทุกมิติ