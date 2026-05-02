“อนุทิน” เปิดแผนโซลาร์รูฟ เปลี่ยนแสงแดดเป็นเงิน รับซื้อไฟส่วนเกิน-ชี้ค่าไฟขึ้นลงตามดีมานด์

รายงานข่าวระบุว่า อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงแนวทางปรับโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าใหม่ โดยรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคครัวเรือนผ่านระบบโซลาร์รูฟ เพื่อเปลี่ยนแสงแดดให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยประชาชนสามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เอง และหากมีไฟฟ้าเหลือจากการใช้งาน รัฐจะรับซื้อคืนเพื่อนำไปบริหารจัดการในระบบภาพรวม ถือเป็นการปรับโครงสร้างพลังงานจากศูนย์กลางไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า แนวโน้มค่าไฟฟ้าในระยะยาวจะลดลงหรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับกลไกตลาดตามหลักดีมานด์และซัพพลาย โดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการของโทรศัพท์มือถือในอดีตที่เคยมีราคาสูงถึงหลักแสนบาท ก่อนจะลดลงตามการแข่งขันและเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะมีทิศทางในลักษณะเดียวกัน เมื่อมีการใช้งานเพิ่มขึ้น ต้นทุนก็จะปรับตัวลดลงในอนาคต
สำหรับมาตรการระยะสั้น รัฐบาลยืนยันการปรับโครงสร้างค่าไฟในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป โดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า 200 หน่วยแรกที่ 3 บาทต่อหน่วยเท่ากันทุกครัวเรือน ส่วนการใช้ไฟฟ้าในช่วง 200–400 หน่วย และมากกว่า 400 หน่วย จะคิดในอัตราขั้นบันได เพื่อกระจายภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความสมดุลระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม มาตรการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะยังไม่สามารถมีผลในรอบบิลปัจจุบันได้ เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีอำนาจกำกับดูแลด้านพลังงาน โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการแล้วภายหลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และจะเร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็วที่สุด ควบคู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่น เช่น โครงการคนละครึ่ง และไทยช่วยไทยพลัส เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงกลางปีนี้
ทั้งนี้ ย้ำว่าการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าเป็นกระบวนการระยะยาวที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน แม้จะยังไม่เห็นผลทันทีในรอบบิลปัจจุบัน แต่ถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานไทยไปสู่รูปแบบที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต