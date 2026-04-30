แฉคลิปช่างศูนย์ดัง ถอดกล้องลูกค้า–ขับรถไม่คาดเข็มขัด พฤติกรรมสะเทือนความเชื่อมั่น

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาเผยประสบการณ์หลังนำรถยนต์เข้ารับบริการตรวจเช็กระยะและตรวจสอบเสียงผิดปกติจากช่วงล่างที่ศูนย์บริการรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ก่อนจะพบเหตุการณ์ไม่คาดคิดภายหลังรับรถกลับไปใช้งาน โดยระบุว่าเมื่อขับรถออกจากศูนย์ไปได้ราว 100 กิโลเมตร และผ่านไปเพียงครึ่งวัน จึงสังเกตว่ากล้องบันทึกภาพหน้ารถและกล้องภายในห้องโดยสารถูกถอดสายไฟออกทั้งหมด ส่งผลให้ในช่วงเวลาหลังออกจากศูนย์ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน กล้องจะไม่สามารถบันทึกหลักฐานใดๆ ได้
.
ผู้โพสต์ระบุเพิ่มเติมว่า หลังทราบว่ากล้องถูกถอด จึงย้อนตรวจสอบข้อมูลจากระบบบันทึกภาพที่ยังคงเก็บข้อมูลไว้บางส่วน และพบพฤติกรรมของพนักงานในหลายเหตุการณ์ โดยเหตุการณ์แรกพบว่ามีพนักงานถอดอุปกรณ์กล้องของลูกค้าออก พร้อมมีท่าทีหัวเราะและพูดในลักษณะว่าลูกค้าไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ขณะที่เหตุการณ์ที่สองเป็นช่วงการนำรถออกไปทดลองขับ ซึ่งปรากฏว่าผู้ขับขี่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย มีการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ และไม่ได้ตั้งใจตรวจสอบเสียงผิดปกติอย่างจริงจัง ส่งผลให้ไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาได้ในช่วงแรก
.
นอกจากนี้ยังพบว่า ภายในรถมีการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม รวมถึงคำหยาบคายบางคำ โดยไม่สามารถยืนยันได้ว่ากล่าวถึงบุคคลหรือสิ่งใด สร้างความไม่สบายใจให้กับเจ้าของรถอย่างมาก ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวถูกนำไปทดลองขับรวม 4 ครั้ง และสามารถหาสาเหตุของเสียงได้ในรอบสุดท้าย ซึ่งเป็นรอบที่เจ้าของรถนั่งไปด้วย
.
เจ้าของรถระบุว่า ก่อนเกิดเหตุยังคงมีความเชื่อมั่นในศูนย์บริการแห่งนี้ เนื่องจากนำรถเข้ารับบริการมาโดยตลอด และในวันที่เข้ารับบริการครั้งล่าสุดยังได้สั่งเครื่องดื่มเลี้ยงทีมช่างด้วยความตั้งใจ แต่เมื่อพบเหตุการณ์จากคลิปดังกล่าว ทำให้รู้สึกผิดหวังอย่างมาก พร้อมเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงแนวทางรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
.
ขณะเดียวกัน หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ ได้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งตั้งคำถามถึงมาตรฐานการให้บริการ ความปลอดภัยในการทดลองขับ และจริยธรรมของพนักงาน บางส่วนยังเรียกร้องให้เปิดเผยสาขาที่เกิดเหตุเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริโภค ขณะที่บางรายมองว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจไม่ใช่ครั้งแรก และควรมีการตรวจสอบเชิงระบบ
.
ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากศูนย์บริการหรือบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้สังคมยังคงจับตาท่าทีของผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและรับผิดชอบอย่างไรต่อกรณีที่เกิดขึ้น
.
