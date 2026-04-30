รัฐบาลมีไว้ทำอะไร?!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“น้ำมันก็แพง ค่าไฟก็พุ่ง แต่คำตอบที่ประชาชนได้ยินกลับเป็นแค่ ‘ให้ปรับตัวเอง’ ซื้อรถไฟฟ้าเอง ติดโซลาร์เซลล์เอง แล้วบทบาทของรัฐอยู่ตรงไหนกันแน่?
ถ้าทุกอย่างผลักให้ประชาชนรับภาระทั้งหมด แล้วเราจะมีรัฐบาลไว้ทำอะไร เพื่อแก้ปัญหา หรือแค่บอกทางหนีปัญหา?”