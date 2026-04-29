เปิดตัว ‘อาโออิ’ ภรรยาคนสวย ‘ทาเครุ’ ก่อนศึกเดือดปะทะ ‘รถถัง’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระแสความสนใจในวงการหมัดมวยเอเชียยังคงร้อนแรง เมื่อ ทาเครุ เซกาวา นักคิกบ็อกซิ่งระดับซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่น เตรียมขึ้นสังเวียนพบกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยชาวไทย ในศึก วัน ซามูไร 1 ซึ่งถูกยกให้เป็นหนึ่งในไฟต์สำคัญแห่งปี ท่ามกลางความคาดหวังของแฟนมวยทั่วภูมิภาค อย่างไรก็ตาม นอกจากความเข้มข้นบนเวทีแล้ว ชีวิตส่วนตัวของนักชกชื่อดังรายนี้กลับกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก
ทาเครุ วัย 34 ปี เจ้าของสถิติชนะ 45 ไฟต์ โดยเป็นการชนะน็อกถึง 27 ครั้ง และแพ้เพียง 5 ไฟต์ ได้ออกมาประกาศเตรียมอำลาสังเวียนหลังจบไฟต์ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าต้องการใช้ชีวิตในแบบคนทั่วไป หลังจากทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมและการแข่งขันมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งต้องการหันไปให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ภายหลังเพิ่งเข้าพิธีสมรสเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2568
บุคคลที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในช่วงเวลานี้คือ อาโออิ คาวากุชิ ภรรยาสาวของเขา ซึ่งมีดีกรีเป็นนักแสดงและนางแบบดาวรุ่งของญี่ปุ่น โดยทั้งคู่พบกันครั้งแรกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวทีมวยเค-วัน ก่อนพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
สำหรับ อาโออิ วัย 27 ปี มีภูมิหลังเป็นชาวจังหวัดเฮียวโก เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากงานถ่ายแบบให้กับนิตยสาร ก่อนย้ายเข้าสู่กรุงโตเกียวในปี 2564 เพื่อไล่ตามความฝันด้านการแสดง โดยเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเข้าร่วมรายการวาไรตี้ “แฮปปี้ บอมบี้ เกิร์ล” ซึ่งทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหญิงสาวที่มีเสน่ห์โดดเด่นที่สุดในกลุ่มผู้ย้ายเข้าสู่เมืองหลวงในปีนั้น ก่อนต่อยอดผลงานสู่หลากหลายสื่อ ทั้งโฆษณา ละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์
การตัดสินใจของทาเครุในการอำลาสังเวียนในช่วงเวลานี้ ไม่เพียงเป็นการปิดฉากเส้นทางของนักสู้ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่ยังสะท้อนถึงการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวและความสงบมากขึ้น ท่ามกลางสายตาของแฟนมวยทั่วโลกที่กำลังจับจ้องไปยังไฟต์สำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของหนึ่งในนักคิกบ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน
ภาพจาก IG : kawaguchiaoi_1126































เปิดตัว 'อาโออิ' ภรรยาคนสวย 'ทาเครุ' ก่อนศึกเดือดปะทะ 'รถถัง'
เปิดตัว ‘อาโออิ’ ภรรยาคนสวย ‘ทาเครุ’ ก่อนศึกเดือดปะทะ ‘รถถัง’
เปิดตัว ‘อาโออิ’ ภรรยาคนสวย ‘ทาเครุ’ ก่อนศึกเดือดปะทะ ‘รถถัง’
เปิดตัว ‘อาโออิ’ ภรรยาคนสวย ‘ทาเครุ’ ก่อนศึกเดือดปะทะ ‘รถถัง’
เปิดตัว ‘อาโออิ’ ภรรยาคนสวย ‘ทาเครุ’ ก่อนศึกเดือดปะทะ ‘รถถัง’
