โป๊ะแตกดีลทุเรียน 100 บาท? ออเดอร์จริงรอส่งยาวถึงสิ้น พ.ค.

กระแสวิพากษ์โครงการจำหน่ายทุเรียนผ่านไลฟ์สดยังคงดำเนินต่อเนื่อง หลังนางสาววริสา มีเจริญ อดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยประสบการณ์สั่งซื้อทุเรียนผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา โดยพบว่ากำหนดการจัดส่งระบุไว้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานสำหรับสินค้าสดทางการเกษตร สร้างข้อสงสัยต่อกลไกการจัดการสินค้าและความพร้อมของผลผลิตในตลาด
นางสาววริสา ระบุว่า ลักษณะคำสั่งซื้อดังกล่าวสะท้อนว่าทุเรียนล็อตนี้อาจยังอยู่ในช่วงรอการตัดจากสวน ไม่ได้เป็นสินค้าที่พร้อมจัดส่งทันที โดยคาดการณ์ว่าทุเรียนที่ถูกนำมาจำหน่ายจะเป็นผลผลิตรุ่นที่สองจากภาคตะวันออก ซึ่งมักออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผู้ค้าหลายรายเริ่มประสบปัญหาสินค้าขาดช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ทำให้ปริมาณในตลาดลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ประเด็นดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับข้อถกเถียงเกี่ยวกับโครงการจำหน่ายทุเรียนราคาพิเศษ ซึ่งมีการประกาศวัตถุประสงค์เพื่อระบายผลผลิตล้นตลาด แต่จากข้อมูลภาคสนามกลับพบว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะดังกล่าวในช่วงเวลานั้น นำไปสู่ข้อสังเกตว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจประเมินสถานการณ์คลาดเคลื่อน หรือขาดการสำรวจข้อมูลจากพื้นที่จริง ส่งผลให้จังหวะของนโยบายไม่สอดคล้องกับสภาพตลาด
อย่างไรก็ตาม อดีตผู้สมัคร สส.รายนี้ยังมองว่าแนวคิดการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยกระจายผลผลิตถือเป็นแนวทางที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นราว 33% และอาจเริ่มเข้าสู่ภาวะล้นตลาด ราคามีแนวโน้มปรับลดลง และเกิดปัญหาการระบายสินค้าในระบบโลจิสติกส์ ทั้งตู้คอนเทนเนอร์และล้งรับซื้อ
ในอีกด้านหนึ่ง ผู้โพสต์ระบุว่าแม้การจำหน่ายทุเรียนของผู้ประกอบการออนไลน์จะยังคงยึดหลักการกำหนดราคาตามคุณภาพ ขนาด และน้ำหนักของสินค้า ซึ่งไม่กระทบกลไกราคาตลาดโดยรวม แต่การสื่อสารเกี่ยวกับราคาพิเศษ “ลูกละ 100 บาท” กลับสร้างความคลาดเคลื่อนในความเข้าใจของผู้บริโภค และไม่ควรถูกใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในลักษณะดังกล่าว
ทั้งนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของหน่วยงานรัฐในโครงการดังกล่าว ซึ่งถูกมองว่าขาดการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ไปจนถึงการชี้แจงข้อมูลในภายหลัง ทำให้เกิดความสับสนในสังคมและบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
นางสาววริสา ทิ้งท้ายว่า หากเป้าหมายคือการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม ทั้งการลดต้นทุนการผลิต การขยายตลาดใหม่ และการสื่อสารที่โปร่งใส พร้อมรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ ไม่ใช่เพียงการกระจายสินค้าในระยะสั้นผ่านกิจกรรมการขายเท่านั้น