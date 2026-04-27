พาณิชย์แจง “ทุเรียนลูกละ 100” แค่โปรฯ เกรดรอง ยันไม่ใช่ของส่งออก ชี้ราคาตลาดยังนิ่ง 140–150 ต่อกิโลฯ เดินหน้าดัน Live Commerce ระบายผลผลิต หนุนรายได้เกษตรกร

รายงานข่าวระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงกรณีที่เกิดกระแสพูดถึงการจำหน่ายทุเรียนในราคาลูกละประมาณ 100 บาทบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยยืนยันว่าเป็นเพียงแคมเปญส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ ไม่ใช่ราคามาตรฐานของท้องตลาด และไม่ได้เป็นทุเรียนเกรดส่งออกแต่อย่างใด ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มทุเรียนเกรดรอง ซึ่งแม้ลักษณะภายนอกอาจไม่สมบูรณ์หรือมีขนาดเล็ก แต่ยังคงคุณภาพเนื้อที่สามารถบริโภคได้ตามปกติ เหมาะสำหรับการจำหน่ายภายในประเทศในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น
จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาในแหล่งจำหน่ายหลักทั่วประเทศ พบว่าราคาทุเรียนโดยเฉลี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับประมาณ 140–150 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในกรอบที่สอดคล้องกับกลไกตลาดและคุณภาพผลผลิตในช่วงฤดูกาล โดยภาครัฐมองว่าการจัดโปรโมชันลักษณะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกระจายผลผลิตทุเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ตลาดส่งออก ลดแรงกดดันด้านอุปทาน และช่วยให้เกษตรกรสามารถระบายสินค้าได้เร็วขึ้น
ด้านนโยบายระยะยาว กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าผลักดันการจำหน่ายผลไม้ไทยผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเฉพาะรูปแบบ Live Commerce ที่เปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์และผู้ประกอบการเข้าไปคัดเลือกสินค้าจากสวนโดยตรง แล้วส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกแล้ว ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาของสินค้า ขณะเดียวกันยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ย้ำว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณผลผลิตอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพตลาด และสร้างความมั่นใจให้กับทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในระยะยาว