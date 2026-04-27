อัยการส่งฟ้อง “บอสแซม-มิน พีชญา” คดีดิไอคอน สองนักแสดงชื่อดังเข้าสู่กระบวนการศาล

รายงานข่าวจากศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2569 บรรยากาศบริเวณศาลเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ภายหลังพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 นัดหมายผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด เข้าพบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนคือ น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี หรือ “มิน” นักแสดงชื่อดัง ซึ่งถูกกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจลักษณะเครือข่าย
เวลาใกล้เคียง 09.30 น. น.ส.พีชญาเดินทางมาถึงศาลอาญาพร้อมครอบครัวและทีมทนายความ โดยปรากฏตัวในลุคเรียบง่าย สวมแว่นกันแดด ตัดผมสั้น สีหน้าเรียบเฉย ก่อนยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว จากนั้นจึงเดินเข้าสู่อาคารศาลโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดเพิ่มเติม ท่ามกลางสายตาจับจ้องของผู้สื่อข่าวจำนวนมาก
ก่อนหน้านั้น นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือ “แซม” นักแสดงอีกหนึ่งรายในคดีเดียวกัน ได้เดินทางเข้าพบพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการสูงสุด โดยเลือกใช้เส้นทางด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชน ทั้งยังไม่ตอบคำถามใด ๆ ต่อประเด็นความกังวลเกี่ยวกับคดี โดยปรากฏตัวในชุดสูท สวมแว่นดำและหน้ากากอนามัย ก่อนขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นทำการ
สำหรับคดีดังกล่าว ผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาในหลายข้อหา อาทิ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รวมถึงการดำเนินธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีลักษณะชักชวนบุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่าย โดยพนักงานอัยการเตรียมนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลอาญาในขั้นตอนถัดไป
ทั้งนี้ ภายหลังการส่งฟ้อง จำเลยทั้งสองมีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลได้ หากศาลพิจารณาอนุญาตก็จะได้รับการประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อไป แต่หากไม่ได้รับการประกันตัว จะถูกควบคุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือทัณฑสถานหญิงกลางตามลำดับของเพศ
ความคืบหน้าของคดีดิไอคอนยังคงอยู่ในความสนใจของสังคม เนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการพิจารณาของศาลว่ามีมูลเพียงพอที่จะดำเนินคดีต่อหรือไม่ ขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีสิทธิพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรม