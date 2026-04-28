เปิดลิสต์ 3 อาหาร บำรุงดวงตาให้แข็งแรง

ในยุคที่ต้องใช้สายตากับหน้าจอทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่อง ดวงตาจึงเสี่ยงเผชิญแสงสีฟ้ามากขึ้น ส่งผลให้เกิดอาการตาล้า ตาแห้ง ตาพร่า หรือน้ำตาไหล และอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมในระยะยาว การดูแลสายตาจึงสำคัญ โดยควรพักสายตาทุก 20 นาที มองออกไปไกล หรือกระพริบตาถี่ ๆ เพื่อลดความล้า และหลีกเลี่ยงการเพ่งหน้าจอนานเกินไป
นอกจากการพักสายตาแล้ว การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมก็ช่วยบำรุงดวงตาได้ โดยเฉพาะอาหารกลุ่มต่อไปนี้:
ผักใบเขียวเข้ม และผักผลไม้สีเหลือง-ส้ม
อุดมด้วยสารแคโรทีนอยด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ ช่วยในการมองเห็น เช่น ตำลึง ผักบุ้ง ผักโขม แครอท ฟักทอง และมะละกอสุก
ไข่ (โดยเฉพาะไข่แดง)
มีลูทีน (Lutein) และซีแซนทิน (Zeaxanthin) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องจอประสาทตาจากแสงสีฟ้าและรังสียูวี
ปลาทะเลและปลาน้ำจืด
มีกรดไขมันโอเมก้า-3 โดยเฉพาะ DHA และ EPA ช่วยลดการอักเสบ และลดความเสี่ยงอาการตาแห้ง ช่วยบำรุงสายตา เช่น ปลาแซลมอน ปลาทู ปลากะพง ปลาดุก ปลาช่อน และปลาสวาย
นอกจากนี้ ควรป้องกันดวงตาด้วยการใช้แว่นกรองแสงสีฟ้า หรือเปิดฟิลเตอร์หน้าจอ พร้อมจัดแสงสว่างให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการใช้สายตาในที่มืดหรืออยู่ในที่อากาศแห้งเย็นนานเกินไป เพื่อลดความเสี่ยงตาแห้งและอาการตาล้า