5 โรคยอดฮิต ที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อน

มื่อเข้าสู่ฤดูร้อน อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้อาหารบูดเสียง่าย เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค ส่งผลให้เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำง่ายขึ้น
โรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูร้อน ส่วนใหญ่มักเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ไม่สะอาด โดยโรคที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่
โรคอุจจาระร่วง เกิดจากอาหารหรือน้ำปนเปื้อนเชื้อ ทำให้ถ่ายเหลว อาเจียน พบได้ทุกวัย และมักหายได้เอง
ไข้ไทฟอยด์ (ไข้รากสาดน้อย) เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระหรือปัสสาวะของผู้ป่วย อาการคือไข้สูงนานกว่า 1 สัปดาห์ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องอืด หรือมีผื่นขึ้น
โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษหรือสารเคมี เช่น เห็ดหรืออาหารทะเล อาการมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง อาจอาเจียน ท้องเสีย และเสี่ยงขาดน้ำ
โรคอหิวาตกโรค ติดต่อจากการกินอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน ทำให้ถ่ายเหลวเป็นน้ำ คลื่นไส้ อาเจียน
โรคไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อผ่านอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ การใช้เข็มฉีดยาและการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ ทำให้เกิดการอักเสบแบบเฉียบพลันของตับ อาการมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรง เช่น ไข้ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ปัสสาวะสีเข้ม ตัวเหลือง และสามารถหายขาดได้
วิธีป้องกันง่าย ๆ
กินร้อน: เลือกอาหารปรุงสุกใหม่
ช้อนกลางส่วนตัว: แยกใช้ ไม่ใช้ร่วมกัน
ล้างมือ: ก่อนกิน หลังเข้าห้องน้ำ และก่อน–หลังทำอาหาร
ดื่มน้ำสะอาด: น้ำต้มสุกหรือน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิท