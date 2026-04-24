กระเพาะทะลุ อาการปวดท้องที่ต้องเฝ้าระวัง !
เกิดจากผนังกระเพาะอาหารมีรูรั่วทำให้กรดหรือน้ำย่อยไหลเข้าช่องท้อง ทำให้ ปวดท้องอย่างรุนแรง และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อในกระแสเลือดและอาจทำให้เสียชีวิตได้
อาการ
ปวดท้องรุนแรง
ท้องบวมแข็งผิดปกติ
ไข้สูง
อ่อนเพลีย
หายใจเหนื่อย หอบ
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดกระเพาะทะลุ
ความเครียด
ดื่มแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่
ใช้ยาเสพติด เช่น โคเคน หรือแอมเฟทามีน
ติดเชื้อแบคทีเรียเอชไพโลไร
ใช้ยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวดและต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (เช่นแอสไพริน โอบูโพรเฟน) ยาสเตียรอยด์ และยาเคมีบำบัดบางชนิด
เจ็บป่วยด้วยโรคทำให้มีการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารผิดปกติ เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร
ผ่าตัดกระเพาะอาหาร
อุบัติเหตุทางร่างกาย เช่น มีดหรือกระสุนทะลุกระเพาะอาหาร การกลืนวัตถุลงกระเพาะอาหาร เช่น ของเล่น เครื่องเขียน เป็นต้น
การส่องตรวจกระเพาะอาหารด้วยกล้องแม้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก