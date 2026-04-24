ชื่นมื่นทำเนียบฯ “หวัง อี้” ชม “อนุทิน” หล่อกลางวงสนทนา นายกฯ ไทยตอบกลับเรียกเสียงหัวเราะ ก่อนหารือยกระดับสัมพันธ์ไทย-จีน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า เมื่อเวลา 11.00 น. บรรยากาศการต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ
ทันทีที่คณะผู้แทนเดินทางถึง ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้จับมือทักทายกันอย่างเป็นมิตร ก่อนที่นายหวัง อี้ จะกล่าวทักทายเป็นภาษาจีนพร้อมเอ่ยคำชมเชิงหยอกล้อว่า “ท่านดูหล่อมากๆ” ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีไทยยิ้มรับและตอบกลับด้วยท่าทีถ่อมตนว่า “หล่อน้อยกว่าท่าน” สร้างบรรยากาศผ่อนคลายและเสียงหัวเราะในวงสนทนา ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเชิญกันถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
ภายหลังการทักทายอย่างเป็นกันเอง ผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าสู่การหารืออย่างเป็นทางการ โดยมุ่งเน้นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีน ท่ามกลางบริบทความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การพบปะครั้งนี้ยังสะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ ซึ่งไม่เพียงปรากฏผ่านการหารือเชิงนโยบาย แต่ยังปรากฏผ่านถ้อยคำและท่าทีที่เป็นกันเองในช่วงเริ่มต้นการพบปะ อันเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อทิศทางความร่วมมือในอนาคตของทั้งสองฝ่าย