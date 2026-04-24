เปิดประวัติหลวงปู่ศิลา สิริจันโท

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อเดิม: ศิลา นิลจันทร์
เกิด: 14 ต.ค. 2488 (ปีระกา)
ภูมิลำเนา: จ.สุรินทร์
ครอบครัว: บุตรคนที่ 4 อาชีพทำนา
เส้นทางสายธรรม
อายุ 12 ปี บรรพชาเป็นสามเณร
ศึกษาพระปริยัติธรรม + อักษรโบราณ
ธุดงค์สายอีสาน ตามแนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ได้รับคำสอนจากพระเถระสายอรัญวาสี
ความรู้ & วิชา
เชี่ยวชาญ “มูลกัจจายน์”
แตกฉานอักษรธรรม / ขอม / ไทยน้อย
ศึกษา: วิชาอาคม โหราศาสตร์ ตำรายาโบราณ
ชื่อเสียง & ศรัทธา
เป็นที่รู้จักจาก “ตะกรุดคอหมา”
ยุคคอมมิวนิสต์ระบาด → เครื่องรางสร้างขวัญกำลังใจลูกศิษย์ทั่วประเทศ
ช่วงชีวิตสำคัญ
เคยลาสิกขา → เป็นครูช่วยสอน
กลับบวชอีกครั้ง ปี 2522
ปี 2539 อุปสมบทใหม่อีกครั้ง
ธุดงค์-จำพรรษาหลายพื้นที่ในอีสาน
บทบาทสำคัญ
ปี 2566 เจ้าอาวาส วัดพระธาตุหมื่นหิน สังกัดธรรมยุติ
ผลงานเพื่อสังคม
สนับสนุน: ศาสนา / โรงพยาบาล / การศึกษา ช่วยเหลือประชาชนจำนวนมาก
มูลค่ารวม: “กว่าร้อยล้านบาท”
สถานการณ์ล่าสุด
ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส
เหตุผล: อายุ & สุขภาพ คณะสงฆ์ขอทบทวน
เบื้องต้น: ดำรงบทบาท “องค์อุปถัมภ์”