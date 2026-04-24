โรคถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ภัยเงียบที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม

โรคถุงน้ำในรังไข่หลายใบ !
เป็นความผิดปกติของต่อมไร้ท่อหรือระบบฮอร์โมนพบถุงน้ำหลายใบภายในรังไข่และมีอาการของโรคแตกต่างกันในแต่ละคน
อาการ
ประจำเดือนมาไม่ปกติ
ศีรษะล้าน ผมบาง
เป็นสิว ผิวมัน
ไข่ไม่ตก มีบุตรยาก
ภาวะอ้วน
พบถุงน้ำในรังไข่
การรักษา
กรณีต้องการมีบุตร ✅👶
ใช้ยากระตุ้นให้ตกไข่ทำการฉีดเชื้อ
การทำเด็กหลอดแก้ว
การผ่าตัด
กรณีไม่ต้องการมีบุตร ❌👶
ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม
ทำให้ระดูมาสม่ำเสมอ
ทำให้ระดูมาตามรอบ
ช่วยลดการแสดง
ฮอร์โมนเพศชาย
ภาวะดื้ออินซูลิน
รับยาลด “ภาวะดื้ออินซูลิน”
ยารักษาเบาหวาน
ควบคุมน้ำหนัก
ควบคุมอาหาร
ออกกำลังกาย