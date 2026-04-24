ศาลฎีกาเดินหน้าคดี 44 สส. ปมแก้ ม.112 ไฟเขียวรับคำร้อง ป.ป.ช. พิจารณา 10 สส.ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อ ภายใต้เงื่อนไขเข้ม

รายงานข่าวจากศาลฎีกา เมื่อช่วงสายของวันที่ 24 เมษายน 2569 ระบุว่า องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีมติรับคำร้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ยื่นกล่าวหาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 44 ราย จากพรรคก้าวไกล กรณีร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งถูกตีความว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ศาลไม่ได้มีคำสั่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 10 ราย ที่ปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด พร้อมกำหนดเงื่อนไขสำคัญให้ผู้ถูกร้องทั้งหมดงดเว้นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีอย่างเคร่งครัดตลอดกระบวนการพิจารณา
.
ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ช่วงเช้า ตัวแทนของ ป.ป.ช. ในฐานะผู้ร้องได้เดินทางเข้าสู่ศาลเพื่อร่วมรับฟังการพิจารณาโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ขณะที่ฝั่งพรรคประชาชนส่งทีมกฎหมายเข้าร่วมติดตามคำสั่งศาล นำโดยทนายความของพรรค โดยไม่มีแกนนำพรรคหรืออดีต สส.ที่ถูกกล่าวหาเดินทางมาด้วย เนื่องจากตรงกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคในช่วงเวลาเดียวกัน ด้านบรรยากาศโดยรอบศาลเป็นไปอย่างเงียบสงบ ไม่มีมวลชนมารวมตัว และไม่มีมาตรการกั้นพื้นที่เข้มงวดเช่นในคดีการเมืองที่ผ่านมา มีเพียงกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยตามปกติ
.
ทั้งนี้ ภายหลังศาลมีคำสั่งรับคำร้อง คาดว่าทางพรรคประชาชนจะมีการแถลงท่าทีต่อสาธารณะ โดยหัวหน้าพรรคจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางรับมือคดีดังกล่าว ขณะที่รายชื่ออดีต สส.ทั้ง 44 ราย ประกอบด้วยกลุ่มที่ยังดำรงตำแหน่งในสภา กลุ่มที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว และกลุ่มอดีตกรรมการบริหารพรรคที่เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตัดสิทธิทางการเมืองก่อนหน้านี้ ส่งผลให้คดีนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดตัดสำคัญของภูมิทัศน์การเมืองไทยในห้วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งต้องจับตาทิศทางคำวินิจฉัยในลำดับถัดไปอย่างใกล้ชิด