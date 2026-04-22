ครบสูตรเครื่องแกง! “เมอร์ลา” บีเกิ้ล K9 สกัดของต้องห้ามคาสนามบิน สหรัฐฯ ปรับนักเดินทาง 300 ดอลลาร์

รายงานข่าวจากสหรัฐอเมริการะบุว่า โลกออนไลน์กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเพจ CBP Office of Field Operations ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐ (CBP) เผยภาพ “เมอร์ลา” สุนัขตำรวจ K9 สายพันธุ์บีเกิ้ล นั่งสงบอยู่หน้าโต๊ะตรวจค้นภายในสนามบิน Minneapolis–Saint Paul International Airport พร้อมของกลางจำนวนมากที่ตรวจพบจากกระเป๋าผู้โดยสาร โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้งจากความสามารถในการตรวจจับของเจ้าหน้าที่สี่ขารายนี้
ภาพที่เผยแพร่แสดงให้เห็นของกลางเป็นสินค้าเกษตรหลากชนิด ทั้งมะนาว หัวหอม ขมิ้น พริก และขิง บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกหลายใบ ซึ่งทั้งหมดจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งของที่ต้องสำแดงก่อนนำเข้าประเทศ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ผู้โดยสารชาวอเมริกันรายดังกล่าวได้รับโอกาสหลายครั้งให้แจ้งรายการสิ่งของทางการเกษตรที่นำเข้ามา แต่กลับไม่ดำเนินการตามขั้นตอน
กระทั่ง “เมอร์ลา” ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ กลิ่นของสินค้าเกษตรที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าได้กระตุ้นประสาทรับกลิ่นอันเฉียบคมของมันอย่างชัดเจน ก่อนที่สุนัข K9 ตัวนี้จะส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเพิ่มเติม และพบของต้องสำแดงจำนวนมากดังกล่าวในที่สุด จากการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ผู้โดยสารรายนี้จึงถูกดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมถูกปรับเป็นเงินจำนวน 300 ดอลลาร์สหรัฐ
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ “เมอร์ลา” กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ ก่อนหน้านี้ไม่นาน สุนัขบีเกิ้ล K9 ตัวเดียวกันเคยสร้างผลงานโดดเด่นจากการตรวจพบแซนด์วิชหมูและไก่รวมกว่า 100 ชิ้นที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระของนักเดินทาง จนได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วโลก
ภายหลังการเผยแพร่ภาพและเรื่องราวดังกล่าว ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่ต่างยกย่องความสามารถของ “เมอร์ลา” ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของสุนัข K9 ในการปกป้องความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศ พร้อมทั้งแสดงความคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานของสุนัขตำรวจตัวนี้ในภารกิจอื่น ๆ ต่อไป