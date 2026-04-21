สะดุ้งทั้งไทม์ไลน์! ภรรยา ‘เหน่ง เหม่งจ๋าย’ ฟาดใคร? ปมแอบอ้างสามีหากิน

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 วงการบันเทิงกลับมาร้อนระอุอีกครั้ง หลัง “ไอซ์” ภรรยาของ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยถ้อยคำรุนแรง สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง โดยต้นตอของเรื่องเกิดขึ้นภายหลังบรรยากาศงานศพที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นาน แต่ประเด็นดราม่ายังคงไม่จบลงง่าย ๆ เมื่อเจ้าตัวตัดสินใจโพสต์ข้อความในเชิงทวงสิทธิ์และแสดงจุดยืนในฐานะภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน
.
ข้อความดังกล่าวระบุในลักษณะตัดพ้อปนตำหนิว่า “สามีก็สามีฉัน จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ยังเอาสามีฉันไปหากินไม่จบเพื่อหาเงิน เวรกรรมมีจริงนะ” ซึ่งทันทีที่เผยแพร่ออกไป ได้จุดชนวนให้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า บุคคลที่ถูกพาดพิงนั้นคือใคร และเหตุใดสถานการณ์จึงบานปลายถึงขั้นที่ภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้องออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผย
.
กระแสในโลกออนไลน์ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด โดยหลายฝ่ายมองว่าการออกมาโพสต์ในลักษณะดังกล่าว สะท้อนถึงความอัดอั้นที่สะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเรียกร้องให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและลดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
.
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ “ไอซ์” ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม หรือระบุถึงบุคคลเป้าหมายอย่างชัดเจน ทำให้สถานการณ์ยังคงอยู่ในภาวะคลุมเครือ และต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้จะมีการออกมาเคลื่อนไหวหรือชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ท่ามกลางความสนใจของสังคมที่ยังไม่ลดระดับลงแต่อย่างใด