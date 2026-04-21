อย่าตัดคำผม! ปกรณ์ระบาย ปมกู้เงิน 5 แสนล้าน ชี้แจงตรงไปตรงมา ยันไม่มีวาระการเมือง

บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้ (21 เม.ย. 2569) เกิดความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตา เมื่อ “ปกรณ์ นิลประพันธ์” รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกบัญชาการ 1 ก่อนจะกวักมือเรียกผู้สื่อข่าวเข้าชี้แจงด้วยตนเอง ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินวงเงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งถูกนำเสนอในลักษณะคลาดเคลื่อนจนกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง
นายปกรณ์ยืนยันว่า สิ่งที่ตนกล่าวก่อนหน้านี้เป็นเพียงการตอบคำถามเชิงข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 ว่ารัฐบาลสามารถออก พ.ร.ก.กู้เงินได้หรือไม่ โดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือยืนยันว่าจะมีการดำเนินการจริงแต่อย่างใด พร้อมระบุว่า คำถามจากสื่อเป็นตัวตั้ง และตนเพียงอธิบายกรอบกฎหมายในเชิงหลักการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข่าวบางส่วนกลับมีการตัดทอนเนื้อหา จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า รัฐบาลเตรียมเดินหน้ากู้เงินในวงเงินดังกล่าวแล้ว
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ และอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทางสังคม โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกนำไปขยายผลจนกลายเป็นข้อขัดแย้งทางการเมือง พร้อมยอมรับว่าในอนาคตอาจต้องระมัดระวังการให้สัมภาษณ์มากขึ้น เนื่องจากเกรงว่าการสื่อสารจะถูกตีความผิดเพี้ยนอีก
ในช่วงหนึ่งของการชี้แจง นายปกรณ์ยังกล่าวถึงบริบทของสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจที่เผชิญ “วิกฤติซ้อนวิกฤติ” ซึ่งกลายเป็นสภาพปกติใหม่ที่ทุกประเทศต้องปรับตัว โดยย้ำว่าการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการกู้เงินระดับประเทศ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งในแง่ความสามารถในการชำระหนี้และผลกระทบระยะยาว ไม่ใช่การตัดสินใจแบบฉับพลัน
เมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์กับนายกรัฐมนตรี นายปกรณ์ระบุว่า ผู้นำรัฐบาลเข้าใจในเจตนาของตนดี เนื่องจากเป็นการอธิบายข้อกฎหมายตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่การแสดงความเห็นเชิงนโยบายหรือการเมือง พร้อมย้ำจุดยืนว่า ตนไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ แต่เข้ามาทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนากฎหมายและระบบบริหารจัดการให้ดีขึ้นภายใต้แนวคิด “Better Regulation for Better Life” ซึ่งเป็นข้อความบนริสต์แบนด์สีเหลืองที่สวมอยู่ และถือเป็นหลักยึดในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน
สำหรับประเด็นตัวเลข 5 แสนล้านบาท นายปกรณ์ชี้แจงว่า เป็นเพียงตัวเลขที่เกิดจากคำถามของผู้สื่อข่าว ไม่ได้มีข้อสรุปหรือการหารือในรัฐบาลแต่อย่างใด พร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการออก พ.ร.ก.กู้เงิน และทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนของการหารือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจบการให้สัมภาษณ์ นายปกรณ์ได้ยกมือไหว้ผู้สื่อข่าว พร้อมกล่าวว่าไม่ได้มีเจตนาตำหนิ แต่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน และขอให้การนำเสนอข่าวยึดตามข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสนมากไปกว่านี้