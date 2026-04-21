ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน อย่าชะล่าใจ

ภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน หรือ Nocturia คืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวม อาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคไตเสื่อม โรคหัวใจ หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้
สรุปข้อมูลสำคัญ
ความถี่ปกติ: คนทั่วไปอาจตื่นมาปัสสาวะ 1 ครั้ง หรือไม่ตื่นเลยตลอดทั้งคืน
สัญญาณอันตราย: การลุกมาปัสสาวะมากกว่า 2 ครั้งต่อคืน ถือว่าผิดปกติและควรพบแพทย์
กลุ่มเสี่ยง: พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่หากเกิดในคนอายุน้อยมักสัมพันธ์กับโรคประจำตัว
สัดส่วน: ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ประสบปัญหานี้
อาการแบบไหนเข้าข่ายภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
การแยกแยะอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนออกจากพฤติกรรมปกติเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก หลายคนอาจสับสนระหว่างการตื่นมาปัสสาวะเพราะดื่มน้ำเยอะกับการตื่นเพราะความผิดปกติของร่างกาย แพทย์มักใช้เกณฑ์วัดที่ชัดเจนเพื่อประเมินความรุนแรงของอาการ โดยภาวะ Nocturia นั้นส่งผลกระทบมากกว่าแค่ความรำคาญ แต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ
ลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเผชิญกับภาวะนี้ ได้แก่
ต้องตื่นจากที่นอนเพื่อไปปัสสาวะมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งคืน
หลังจากปัสสาวะเสร็จแล้ว ไม่สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ทันที หรือหลับยากขึ้น
ปริมาณปัสสาวะในแต่ละครั้งอาจมากหรือน้อยผิดปกติ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค
รู้สึกอ่อนเพลียในตอนเช้า ไม่สดชื่น เหมือนนอนไม่เต็มอิ่ม
มีอาการง่วงนอนระหว่างวัน ส่งผลต่อสมาธิในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน
หากสำรวจตัวเองแล้วพบว่ามีอาการเหล่านี้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน ไม่ควรปล่อยผ่านหรือคิดว่าเป็นเรื่องปกติของอายุที่มากขึ้น เพราะร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนบางอย่างที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนสัญญาณเตือน 6 โรคอันตรายที่ต้องระวัง
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการคิดว่าปัสสาวะบ่อยเกิดจาก “ไตไม่ดี” เพียงอย่างเดียว ในความเป็นจริง ทางการแพทย์พบว่าระบบการทำงานของร่างกายหลายส่วนมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการขับถ่ายปัสสาวะ หากระบบใดระบบหนึ่งทำงานผิดปกติ ร่างกายจะพยายามขับของเสียหรือปรับสมดุลน้ำผ่านทางไต ทำให้เกิดการปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนได้ ซึ่งโรคที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
โรคเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ มักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน เกิดจากกลไกของร่างกายที่พยายามกำจัดน้ำตาลส่วนเกินในเลือดออกผ่านทางปัสสาวะ
ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงจะดึงน้ำออกมาจากเนื้อเยื่อต่าง ๆ เข้าสู่กระแสเลือด
ไตต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อกรองน้ำตาลและน้ำส่วนเกินนี้ทิ้งไป
ส่งผลให้มีปริมาณปัสสาวะมากขึ้น (Polyuria) ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหิวน้ำบ่อยและต้องลุกมาเข้าห้องน้ำตลอดคืน
โรคไตเรื้อรังและความเสื่อมของไต
ไตทำหน้าที่กรองของเสียและดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ร่างกาย เมื่อไตเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพ ความสามารถในการดูดซึมน้ำกลับจะลดลง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ทำให้ปัสสาวะมีความเจือจางและมีปริมาณมาก
ในระยะเริ่มต้นของโรคไตเรื้อรัง อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนมักเป็นสัญญาณแรก ๆ ที่สังเกตได้
ไตสูญเสียความสามารถในการเข้มข้นปัสสาวะ (Concentrating ability)
ควรสังเกตร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น ตัวบวม ขาบวม หรือปัสสาวะมีฟอง
โรคต่อมลูกหมากโตในคุณผู้ชาย
สำหรับเพศชาย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ต่อมลูกหมากที่โตขึ้นจะไปเบียดท่อปัสสาวะ ทำให้ทางเดินปัสสาวะแคบลง ส่งผลให้การขับถ่ายปัสสาวะทำได้ไม่สมบูรณ์และมีปัสสาวะตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ
ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อย เพราะระบายออกไม่หมดในครั้งเดียว
แรงดันจากการเบียดของต่อมลูกหมากกระตุ้นให้รู้สึกปวดปัสสาวะง่ายขึ้นแม้มีน้ำปัสสาวะเพียงเล็กน้อย
มักมีอาการปัสสาวะไม่พุ่ง หรือต้องเบ่งร่วมด้วย
ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
ภาวะนี้หรือที่เรียกว่า Overactive Bladder (OAB) เกิดจากกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะทำงานไวผิดปกติ โดยจะมีการบีบตัวแม้ว่าจะมีน้ำปัสสาวะกักเก็บอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดปัสสาวะอย่างฉับพลันและรุนแรง
ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ต้องรีบเข้าห้องน้ำทันที
ตื่นมาปัสสาวะบ่อยครั้งในตอนกลางคืนเพราะความไวของระบบประสาทสั่งการ
อาจเกิดจากความเสื่อมตามวัย หรือระบบประสาทที่ควบคุมการขับถ่ายผิดปกติ
โรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลว
หลายคนอาจแปลกใจว่าโรคหัวใจเกี่ยวอะไรกับการปัสสาวะ ความเชื่อมโยงนี้เกิดจากการไหลเวียนโลหิต เมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่ดีในช่วงกลางวัน จะทำให้มีน้ำและเกลือแร่คั่งค้างอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณขาและเท้า (อาการบวมน้ำ)
เมื่อนอนราบในตอนกลางคืน น้ำที่สะสมอยู่ตามขาจะไหลกลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดได้ง่ายขึ้น
ไตจะทำหน้าที่กรองน้ำส่วนเกินนี้ออกจากร่างกายกลายเป็นปัสสาวะ
เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจมักต้องลุกมาเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งหลังเข้านอนไปแล้ว
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนเป็นช่วง ๆ ระหว่างนอนหลับ ซึ่งจะกระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนชื่อ ANP (Atrial Natriuretic Peptide) ออกมาเพื่อลดความดันโลหิต
ฮอร์โมน ANP จะส่งสัญญาณให้ไตขับโซเดียมและน้ำออกจากร่างกาย
กระบวนการนี้ทำให้เกิดการสร้างน้ำปัสสาวะจำนวนมากในขณะหลับ
ผู้ที่มีปัญหานอนกรนและหยุดหายใจจึงมักตื่นมาปัสสาวะบ่อยร่วมด้วย
สาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยแต่ไม่ได้เกิดจากโรค
นอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนได้เช่นกัน การสำรวจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นได้ก่อนที่จะต้องใช้ยาในการรักษา ซึ่งสาเหตุทั่วไปที่พบบ่อยได้แก่
พฤติกรรมการดื่มน้ำ การดื่มน้ำปริมาณมากในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอน หรือการกินผลไม้ที่มีน้ำเยอะ เช่น แตงโม
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะ ทำให้ไตทำงานหนักและผลิตปัสสาวะมากขึ้น
ยาบางชนิด ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มขับปัสสาวะ ยารักษาโรคซึมเศร้า หรือวิตามินบางชนิด อาจมีผลข้างเคียงทำให้ปัสสาวะบ่อย
การตั้งครรภ์ มดลูกที่ขยายตัวจะไปกดทับกระเพาะปัสสาวะ ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
ความเครียดและวิตกกังวล ภาวะทางจิตใจสามารถกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้รู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ แม้ร่างกายจะไม่ได้มีน้ำเกิน
ผลกระทบระยะยาวหากปล่อยให้ตื่นมาปัสสาวะบ่อยโดยไม่รักษา
การตื่นมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่หากปล่อยทิ้งไว้เรื้อรังจะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจอย่างมีนัยสำคัญ ปัญหาหลักคือการรบกวนวงจรการนอนหลับ ทำให้ร่างกายไม่ได้เข้าสู่ระยะหลับลึกเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ผลกระทบที่ตามมาครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย สมอง และอารมณ์
ร่างกายอ่อนเพลียเรื้อรัง การนอนไม่พอสะสมทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ป่วยง่าย และเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น
ความเสี่ยงในการหกล้ม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ การต้องลุกเดินเข้าห้องน้ำในที่มืดขณะงัวเงีย เพิ่มความเสี่ยงต่อการลื่นล้ม กระดูกหัก ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต
ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ การพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดความเครียด หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน และอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง สมองที่ไม่ได้รับการพักผ่อนเต็มที่ จะส่งผลต่อความจำ สมาธิ และการตัดสินใจในการทำงานระหว่างวัน
การจดบันทึกการขับถ่ายปัสสาวะก่อนไปพบแพทย์
หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่แพทย์รามาฯ แนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยทำก่อนมาพบแพทย์คือ “การจดบันทึกการขับถ่ายปัสสาวะ” ข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยสาเหตุของโรคได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องสุ่มตรวจหลายขั้นตอน การจดบันทึกควรทำต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2-3 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เวลาและปริมาณน้ำที่ดื่ม จดบันทึกทุกครั้งที่ดื่มน้ำ ระบุประเภทเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า กาแฟ นม) และปริมาณโดยประมาณ
เวลาและปริมาณปัสสาวะ จดเวลาที่เข้าห้องน้ำทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมตวงปริมาณปัสสาวะในแต่ละครั้ง (อาจใช้ถ้วยตวงที่มีขีดบอกปริมาตร)
อาการร่วม บันทึกอาการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปวดแสบ ปัสสาวะเล็ด หรือต้องเบ่ง
ช่วงเวลาเข้านอนและตื่นนอน เพื่อให้แพทย์คำนวณสัดส่วนการสร้างน้ำปัสสาวะในช่วงกลางคืนเทียบกับตลอดทั้งวัน
วิธีปรับพฤติกรรมเพื่อลดอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
การรักษาภาวะนี้ไม่ได้มีเพียงการใช้ยาหรือการผ่าตัด แต่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยบรรเทาอาการได้ดีเยี่ยม ผู้ป่วยหลายรายสามารถลดจำนวนครั้งการตื่นมาปัสสาวะลงได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง โดยแนวทางที่แพทย์แนะนำให้ปฏิบัติมีดังนี้
จำกัดปริมาณน้ำก่อนนอน ควรงดดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มต่าง ๆ ประมาณ 2-4 ชั่วโมงก่อนเข้านอน เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะถูกกรองเป็นปัสสาวะ
หลีกเลี่ยงตัวกระตุ้น งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แอลกอฮอล์ และอาหารรสจัดหรือเค็มจัดในมื้อเย็น เพราะโซเดียมจะทำให้ร่างกายอุ้มน้ำ
ปัสสาวะก่อนนอน พยายามเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายปัสสาวะให้สุดก่อนเข้านอน เพื่อลดน้ำปัสสาวะตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ
ปรับท่านอนและยกขา สำหรับผู้ที่มีอาการบวมน้ำ ควรนอนยกขาให้สูงขึ้นในช่วงหัวค่ำหรือบ่าย เพื่อให้เลือดไหลเวียนกลับและขับน้ำส่วนเกินออกมาก่อนเวลาเข้านอนจริง
บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน การขมิบจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหูรูด ช่วยให้กลั้นปัสสาวะได้ดีขึ้น
สรุป
อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจ เพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายใน ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ หรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะ การสังเกตตนเอง การจดบันทึกพฤติกรรม และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้น สามารถช่วยบรรเทาอาการได้ แต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่น ๆ ร่วมด้วย การเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้ง