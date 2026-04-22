ดื่มน้ำน้อย เสี่ยง! ไตอักเสบ

กรวยไตอักเสบ เกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การดื่มน้ำน้อย ส่วนไตอักเสบที่เกิดจากโรคภูมิคุ้มกันหรือจากการแพ้ยา ถ้ารักษาไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การกรองของเสียเพื่อขับปัสสาวะผิดปกติซึ่งอาจทำให้เกิดไตวายได้
อาการไตอักเสบ
มีไข้สูง
คลื่นไส้ อาเจียน
หนาวสั่น
ปวดบริเวณสีข้างอย่างเฉียบพลัน
ปัสสาวะบ่อย หรือเจ็บแสบขณะปัสสาวะ
วิธีป้องกันไตอักเสบ
ดื่มน้ำ อย่างน้อย 6-8 แก้ว/วัน
ไม่กลั้นปัสสาวะ
หลังมีเพศสัมพันธ์ ควรปัสสาวะก่อนเข้านอน
ไม่ย่ำน้ำ และระวังไม่ให้เกิดบาดแผลที่เป็นทางเข้าของเชื้อโรค
หลีกเลี่ยงการกินยาแก้ปวด และยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น ไอบูโพรเฟน
รู้หรือไม่ ? ผู้ป่วยไตอักเสบจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลทันที เนื่องจากการติดเชื้ออาจทำให้ไตเสียหายถาวร หรือสามารถเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งอาจอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นการรักษากับพื้นฐาน