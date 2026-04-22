นิ้วล็อก Trigger Finger สาเหตุ อาการ และการรักษา

ผดผื่นคัน เป็นอาการของผิวหนังที่เกิดจากการตอบสนองต่ออากาศร้อน ความชื้น หรือการอุดตันของรูขุมขน ส่งผลให้ผิวระคายเคือง มีตุ่มเล็ก ๆ ขึ้นตามร่างกาย
ผด ลักษณะเป็นตุ่มเล็ก ๆ
ผื่น ลักษณะเป็นปื้นนูนแดง
สาเหตุของผดผื่นคัน
อากาศร้อนและชื้น
การอุดตันของท่อเหงื่อ
สภาวะของร่างกายที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้
ผดผื่นคันมี 3 ประเภท
ผดเหงื่อ เป็นตุ่มเล็กใส ไม่คัด มักเกิดในบริเวณร่มผ้า
ผดร้อน เป็นตุ่มเล็ก มีผื่นแดงรอบ ๆ มีอาการคัน
ผดหนอง เป็นตุ่มสีขาว ติดเชื้อ และมีหนอง
วิธีป้องกันผดผื่นคัน
เลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
หลีกเลี่ยงการตากแดดเป็นเวลานาน
นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
ทำความสะอาดร่างกาย
หลีกเลี่ยงใช้โลชั่นในช่วงอากาศร้อนมาก
รักษาความสะอาดเสื้อผ้าและที่นอน
รู้หรือไม่ ? การใช้แป้งเย็นและโลชั่นบริเวณที่เป็นผดร้อนเพื่อลดอาการคันอาจทำให้ผิวหนังแห้งและไม่ช่วยลดการอักเสบของผิวหนัง