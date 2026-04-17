โซเชียลระอุ คลิปพระ–สีกาไวรัลหนัก คอมเมนต์แซวแรงจนติดเทรนด์

17 เมษายน 2569 รายงานข่าวระบุว่า โลกออนไลน์กำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังเพจเฟซบุ๊ก “มนุษย์ ป้า” ได้เผยแพร่โพสต์พร้อมเนื้อหาเชิงแซวว่า “เห็นคนเค้ารักกัน ไอ้เราก็แฮปปี้...” โดยมีการแนบคลิปวิดีโอที่ปรากฏเหตุการณ์ลักษณะคล้ายพระภิกษุถูกหญิงรายหนึ่งเข้ามาจูบ จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงหยอกล้อ เสียดสี และวิพากษ์พฤติกรรมที่ปรากฏในคลิป อาทิ การตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เหมาะสมของสถานะทางศาสนา บางส่วนใช้ถ้อยคำแซวแรงและมีลักษณะล้อเลียน ขณะที่อีกจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงตั้งคำถามถึงวินัยสงฆ์และความเหมาะสมของพฤติกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ ความคิดเห็นในโลกออนไลน์มีทั้งฝั่งที่มองว่าเป็นเพียงเหตุการณ์ส่วนบุคคลที่ถูกขยายเกินจริง และอีกฝั่งที่มองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ ซึ่งควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและส่งผลต่อความเชื่อของสังคมในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ขณะที่คลิปดังกล่าวยังคงถูกแชร์และพูดถึงอย่างต่อเนื่องในหลายแพลตฟอร์ม สะท้อนให้เห็นถึงพลังของสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถผลักดันประเด็นเล็กให้กลายเป็นกระแสสาธารณะได้ในเวลาอันรวดเร็ว
