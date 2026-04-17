ปมร้อนวงการกีฬา “หรั่ง แม่กลอง” ปกป้อง “รถถัง” ตั้งคำถามเตะบอลผิดตรงไหน

17 เมษายน 2569 รายงานข่าวระบุว่า กระแสดราม่าที่เกิดขึ้นกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” นักมวยชื่อดัง ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ ล่าสุด “หรั่ง แม่กลอง” เซียนพระชื่อดัง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยตั้งคำถามต่อกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงจุดยืนปกป้องนักกีฬารายนี้อย่างชัดเจน ท่ามกลางความเห็นที่แตกออกเป็นสองฝั่งในสังคม
“หรั่ง แม่กลอง” ระบุว่า สังคมไทยบางส่วนมีลักษณะตัดสินผู้อื่นโดยยังไม่ทราบข้อเท็จจริงครบถ้วน พร้อมย้ำว่า “รถถัง” เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสูง ใช้รายได้จากการทำงานดูแลคนในครอบครัวจำนวนมาก ทั้งยังช่วยเหลือพ่อแม่และพี่น้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมมองว่าสิ่งที่นักมวยรายนี้ทำถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นว่า หลายความคิดเห็นในโลกออนไลน์อาจเกิดจากการตัดสินล่วงหน้า โดยยังไม่มีข้อมูลรอบด้านเพียงพอ พร้อมเรียกร้องให้สังคมใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และรับฟังข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนแสดงความเห็น โดยเฉพาะในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด
ประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างมาก คือพฤติกรรมการ “เตะฟุตบอล” ของ “รถถัง” ซึ่งกลายเป็นชนวนให้เกิดกระแสวิจารณ์ในบางส่วน โดย “หรั่ง แม่กลอง” ตั้งคำถามกลับไปยังสังคมว่า การเล่นฟุตบอลในเวลาว่างไม่ควรถูกมองเป็นความผิด พร้อมย้ำว่าหากไม่ได้กระทำในสถานที่หรือบริบทที่ไม่เหมาะสม ก็ไม่ควรถูกตำหนิอย่างรุนแรง พร้อมทิ้งท้ายข้อความเชิงตั้งคำถามต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมา
ทั้งนี้ กระแสความคิดเห็นยังคงดำเนินต่อไปในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าว ขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้ติดตามข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งจากกระแสเพียงด้านเดียว