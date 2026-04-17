เตือนแล้วปุ๋ยไม่พอ! ไผ่ ลิกค์ เรียกร้องรัฐพูดความจริง พร้อมดันคนละครึ่งเพิ่มเป็น 4,000

รายงานข่าวระบุว่า จากสถานการณ์ราคาปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง อันเป็นผลกระทบจากความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรทั่วโลก ล่าสุด “ไผ่ ลิกค์” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร จากพรรคกล้าธรรม ได้ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยย้ำว่าเคยส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าแล้วว่าปุ๋ยมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร พร้อมตั้งคำถามไปยังภาครัฐว่า หากเพิ่งเร่งจัดซื้อในเวลานี้จะยังทันต่อสถานการณ์หรือไม่ และเห็นว่าการสื่อสารข้อเท็จจริงกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาคือสิ่งจำเป็นในช่วงวิกฤต
สส.กำแพงเพชรยังระบุเพิ่มเติมในความคิดเห็นใต้โพสต์ว่า ภาคเกษตรจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกำลังเผชิญแรงกดดันทั้งจากต้นทุนที่สูงขึ้นและแนวโน้มภาวะภัยแล้งในปีนี้ ซึ่งมีสัญญาณชัดเจนมากขึ้น โดยเสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือเฉพาะหน้าในรูปแบบเงินสนับสนุนต่อไร่ อัตรา 1,000–2,000 บาท สำหรับทั้งพืชไร่และพืชสวน เพื่อประคองให้เกษตรกรสามารถดำรงอยู่ได้ในช่วงเวลาวิกฤต
นอกจากนี้ ยังแสดงความเห็นต่อโครงการ “คนละครึ่ง” ว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แต่จำนวนเงินสนับสนุนในปัจจุบันที่กำหนดไว้คนละ 2,000 บาท อาจไม่เพียงพอต่อภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเสนอให้ปรับเพิ่มเป็น 4,000 บาท แม้จะต้องใช้เงินกู้เพิ่มเติมก็ถือว่าคุ้มค่า หากสามารถช่วยบรรเทาภาระของประชาชนได้จริง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยอาจไม่มีเงินในส่วนที่ต้องร่วมจ่าย จึงควรออกแบบมาตรการให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
สำหรับนโยบายอื่นของรัฐ เช่น การส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า “ไผ่ ลิกค์” มองว่าเป็นแนวทางที่ดีในระยะยาว แต่ตั้งข้อสังเกตว่าประโยชน์อาจยังจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป จึงเสนอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มประชาชนฐานรากเป็นลำดับแรก ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการคัดกรองสิทธิ์ต่าง ๆ ให้มีความเรียบง่าย ลดขั้นตอนที่ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงในสถานการณ์ที่ทุกภาคส่วนกำลังได้รับผลกระทบ