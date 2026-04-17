นอนหลับมากเกินไป เสี่ยงโรคซึมเศร้า?

การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีต่อสุขภาพและร่างกาย แต่การนอนหลับมากเกินไปสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้ และอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตอย่างโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน
อาการ
ต้องการนอนเพิ่มขึ้นในช่วงกลางวันและกลางคืน
ง่วงเพลีย ถึงแม้หลับเพียงพอแล้ว
ไม่สดชื่นหลังตื่นนอน
สมาธิหรือความจำลดลง
หงุดหงิดง่าย
สาเหตุ
ฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติ เช่น ภาวะไทรอยด์ต่ำ
นอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
ร่างกายเปลี่ยนปรับเวลาชีวิต
ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล
ยาบางชนิด เช่น ยาแก้แพ้ ยานอนหลับ
สมองได้รับบาดเจ็บหายหรือโรคเกี่ยวกับทางสมอง
ผลกระทบ
สมองเฉื่อยช้า สมองล้า
ประสิทธิภาพการทำงานของกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ ลดลง
น้ำหนักขึ้น เนื่องจากระบบการเผาผลาญไขมันลดลง
รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ ลดลง
การดูแลตัวเองเบื้องต้น
นั่งสมาธิหรือกิจกรรมเบา ๆ
หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คาเฟอีน สูบบุหรี่
จดบันทึกการนอน เช่น เวลาเข้านอน ตื่นนอน ความรู้สึกง่วง
ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น เช่น แบบสอบถาม PHQ-9 หรือ GAD-7
กินอาหารเป็นเวลาสม่ำเสมอ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ลดพฤติกรรมที่รบกวนวงจรการนอน เช่น เล่นมือถือก่อนนอน งีบกลางวันนานเกินไป