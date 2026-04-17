โรคกลัวเฉพาะชนิด
โรคกลัวเฉพาะชนิดคือความกลัวอย่างรุนแรงต่อวัตถุหรือสถานการณ์เฉพาะอย่าง ไม่สัมพันธ์กับอันตรายจริง ๆ และทำให้หลีกเลี่ยงจนรบกวนชีวิตประจำวัน
อาการของโรค
ใจสั่น เหงื่อแตก ตัวสั่น หายใจเร็ว
แน่นหน้าอก คลื่นไส้ จะเป็นลม
ความคิดอยากหนี หลีกเลี่ยงทันที
สาเหตุ
ประสบการณ์ในอดีต
พันธุกรรมและสารเคมีในสมอง
สภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู
โรคกลัวที่พบได้บ่อย
กลัวเลือด
กลัวเครื่องบิน
กลัวฟ้าร้อง
กลัวเข็ม
กลัวความสูง
กลัวที่แคบ
กลัวสุนัข
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
ลดการหลีกเลี่ยง และค่อย ๆ เผชิญทีละน้อย
ฝึกหายใจช้า ๆ เมื่อรู้สึกกลัวบอกตัวเองว่า “ฉันกำลังกลัว…แต่มันไม่ได้อันตรายจริง”
ขอให้คนที่เข้าใจช่วยอยู่เป็นเพื่อนในช่วงแรก
อย่าเสริมความกลัวคิดว่ามันอันตราย
หากพยายามแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
รู้หรือไม่? “โรคกลัวเฉพาะชนิดรักษาได้ ส่วนใหญ่ดีขึ้นเร็วเมื่อได้รับการบำบัดที่เหมาะสม ยิ่งหลีกเลี่ยง…ความกลัวยิ่งอยู่กับเรานานขึ้น มาสู้กับความกลัวของเรากัน”