นายกฯ เปิดศูนย์ “7 วันอันตราย” คุมเข้มสงกรานต์ ย้ำดื่มไม่ขับ-น้ำมันพอใช้

รายงานข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อช่วงสายวันที่ 10 เมษายน 2569 บรรยากาศการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ “ศปถ.” ประจำปี 2569 เป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบาย เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานเพื่อรับมือการเดินทางของประชาชนจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของครอบครัวและการท่องเที่ยวทั่วประเทศ
นายกรัฐมนตรีระบุว่า เป้าหมายหลักของการดำเนินงานในปีนี้คือการลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วง “7 วันอันตราย” ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายน ซึ่งสถิติในอดีตชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงสำคัญยังคงเป็นการดื่มสุราและการพักผ่อนไม่เพียงพอ จึงต้องเร่งรณรงค์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับให้ประชาชนยึดหลัก “ดื่มไม่ขับ” และเคารพกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมในวงกว้าง
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะการจัดการด้านระบบขนส่งสาธารณะให้มีความพร้อมรองรับประชาชนที่อาจหันมาใช้บริการมากขึ้นจากภาวะราคาน้ำมัน พร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลการจราจรให้คล่องตัว ลดปัญหาการจราจรติดขัดซึ่งเคยเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา
ประเด็นเรื่องพลังงานที่ประชาชนให้ความกังวล นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีเพียงพอสำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกหรือกักตุน โดยระบุว่าการสำรองน้ำมันในลักษณะเกินความจำเป็นอาจสร้างปัญหาเพิ่มเติมในระบบจัดจำหน่าย พร้อมขอความร่วมมือให้ใช้อย่างรู้คุณค่าในสถานการณ์ที่ต้นทุนพลังงานยังมีความผันผวน
นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้มงวดในการกำกับดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมการจำหน่ายและขนส่งน้ำมัน รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเน้นให้ทุกจังหวัดตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งย้ำว่าหากจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายก็ให้ดำเนินการอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวก
นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่า การดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลไม่ใช่เพียงหน้าที่ของภาครัฐ แต่เป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย พร้อมฝากถึงเจ้าหน้าที่ให้บริหารจัดการพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างเหมาะสม ไม่กระทบการสัญจรของประชาชน และขอให้การเฉลิมฉลองเป็นไปอย่างปลอดภัย สนุกสนานภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ไทยครั้งนี้ผ่านไปโดยลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด