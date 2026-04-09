นายกฯ เลี่ยงวงสื่อ สวนเดือด ‘เสรีพิศุทธ์’ ปม ครม.ลูกเทพ ลั่นไม่มีลูกมาร

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 เมษายน 2569 บรรยากาศทางการเมืองภายในอาคารรัฐสภายังคงตึงเครียดต่อเนื่อง ภายหลังการอภิปรายในที่ประชุม โดย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางออกจากอาคารรัฐสภาในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงภาพรวมการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว โดยให้เหตุผลเพียงสั้น ๆ ว่ามีภารกิจต้องเดินทางไปแถลงข่าวต่อที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
สถานการณ์ยิ่งทวีความเข้มข้น เมื่อผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงกรณีที่ เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้อภิปรายพาดพิงถึงคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันว่าเป็น “ครม.ลูกเทพ” ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบโต้กลับทันทีด้วยถ้อยคำสั้นแต่ชัดเจนว่า “ก็ลูกเทพ ไม่มีลูกมาร” ท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงตึงเครียดในสภา
ในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อประเด็นที่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อภิปรายวิพากษ์นโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหาในนโยบายยังมีความสั้นและไม่ครอบคลุม เมื่อเทียบกับสถานการณ์ความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถยนต์ส่วนตัว โดยมี ธรรมนัส พรหมเผ่า และปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมโดยสารไปด้วย ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวยังพยายามสอบถามถึงการทักทายระหว่างบุคคลทางการเมือง แต่ไม่ได้รับคำตอบเพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งเพียงกล่าวสั้น ๆ ว่า “carpool” ก่อนที่รถจะเคลื่อนออกจากพื้นที่ทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้มีการแจ้งกำหนดการว่านายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์บริเวณห้องโถงภายในอาคารรัฐสภา แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับเดินผ่านกลุ่มสื่อมวลชนโดยไม่หยุดให้สัมภาษณ์ และเลือกเดินทางออกทันที สะท้อนถึงท่าทีที่ระมัดระวังต่อการตอบคำถามในช่วงสถานการณ์การเมืองที่กำลังร้อนแรง