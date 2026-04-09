บางจากแจงชัด ไม่ได้จ่ายเงินให้อิหร่าน ปมเรือผ่านฮอร์มุซ ย้ำพร้อมร่วมมือรัฐ ไม่ได้ดื้อประชุม

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 เมษายน 2569 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทนำโดย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมแถลงภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนในหลายประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะกรณีที่มีกระแสข่าวว่า บริษัทได้มีการจ่ายเงินให้รัฐบาลอิหร่านเพื่อให้เรือขนส่งน้ำมันสามารถผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ ได้อย่างปลอดภัย
ฝ่ายบริหารของบริษัทชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ข่าวดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยยืนยันว่าไม่มีการจ่ายเงินให้รัฐบาลอิหร่านแต่อย่างใด การดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการประสานงานผ่านช่องทางทางการทูต โดย กระทรวงการต่างประเทศ ของไทยได้ส่งหนังสือไปยังสถานทูตอิหร่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ และได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 ว่าเรือขนส่งน้ำมันสามารถผ่านพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นผลมาจากค่า War Premium หรือค่าประกันภัยความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค ซึ่งเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นตามภาวะสงคราม ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในลักษณะของการจ่ายให้กับรัฐบาลใด
ขณะเดียวกัน ผู้บริหารยังได้ชี้แจงอีกประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการไม่เข้าร่วมประชุมกับ กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเพิกเฉยหรือไม่ให้ความร่วมมือ แต่เกิดจากความคลาดเคลื่อนด้านการสื่อสาร เนื่องจากในวันดังกล่าวมีภารกิจประชุมหลายรายการต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน พร้อมย้ำว่าบริษัทมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างเต็มที่
ถ้อยแถลงช่วงหนึ่งของผู้บริหารยังระบุด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายว่า บริษัทไม่ได้เป็นเด็กดื้อ ตามที่มีการนำเสนอในบางสื่อ แต่เป็นเด็กน่ารักที่พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในช่วงเวลาที่ความผันผวนจากปัจจัยภายนอกยังคงกดดันอย่างต่อเนื่อง