ฮุน เซน ปล่อยคลิปโปรโมต ‘เกาะโรง’ ชูภาพฝรั่งแน่นหาด พร้อมใช้สโลแกน Land of Smiles

รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ Hun Sen ประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้เผยแพร่วิดีโอโปรโมตการท่องเที่ยวความยาวกว่า 2 นาที โดยเนื้อหาภายในคลิปมุ่งนำเสนอศักยภาพของ Koh Rong แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของประเทศกัมพูชา ผ่านภาพมุมสูงของชายหาด น้ำทะเลสีคราม และกิจกรรมท่องเที่ยวที่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมข้อความประกอบว่า “Welcome to the land of smiles… Koh Rong, Cambodia” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งรอยยิ้ม เกาะโรง ประเทศกัมพูชา”
.
ภายในคลิปยังเผยให้เห็นภาพบรรยากาศการเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ตที่แน่นขนัด การพักผ่อนริมชายหาดที่มีร้านอาหารและคาเฟ่เรียงราย รวมถึงการติดตั้งป้ายข้อความขนาดใหญ่บนชายหาด อาทิ “KOH RONG THE LAND OF SMILE” และ “CAMBODIA THE LAND OF PEACE” ซึ่งสะท้อนความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการสื่อสารเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลเข้าสู่กรอบระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ
.
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไม่นาน ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมาก โดยมีการแสดงความคิดเห็นมากกว่า 900 ข้อความ และถูกแชร์ออกไปนับพันครั้ง เสียงตอบรับมีทั้งในเชิงชื่นชมความสวยงามของสถานที่และความภาคภูมิใจในประเทศ ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้บางส่วนสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสาธารณสุขบนเกาะ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประเด็นด้านสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในระยะยาว
.
ทั้งนี้ การใช้คำว่า “Land of Smiles” ในการสื่อสารครั้งนี้ ยังกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง เนื่องจากเป็นสโลแกนที่มีความเชื่อมโยงกับภาพจำของประเทศไทยในเวทีโลก อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดท่องเที่ยวที่มุ่งสร้างการจดจำและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
.
ชมคลิป: https://www.facebook.com/reel/1565695724530162