ราชกิจจาฯ เคาะลดดีเซล 2 บาท/ลิตร พยุงค่าครองชีพ รับแรงกดดันวิกฤตตะวันออกกลาง

รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ (8 เม.ย. 2569) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่องการปรับลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยมีสาระสำคัญให้ลดราคาลง 2.00 บาทต่อลิตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป นับเป็นมาตรการเร่งด่วนของภาครัฐในการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานที่กำลังลุกลามจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเกี่ยวพันกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน จนส่งแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานน้ำมันในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ
ประกาศดังกล่าวระบุว่า ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศยังไม่มีสัญญาณคลี่คลายในระยะสั้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเกิดความผันผวนต่อเนื่อง กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างราคาพลังงานภายในประเทศ และเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงต้นทุนของภาคธุรกิจในวงกว้าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง และรักษาเสถียรภาพด้านพลังงาน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา เห็นชอบให้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทุกประเภทลงในอัตราเดียวกัน
สำหรับรายละเอียดการปรับลดราคา ประกอบด้วย น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 0 ลดลง 2.00 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี 7) ลดลง 2.00 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ลดลง 2.00 บาทต่อลิตร โดยใช้อำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนทิศทางนโยบายของรัฐที่พยายามประคองสมดุลระหว่างแรงกดดันจากตลาดพลังงานโลกกับภาระค่าครองชีพภายในประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ความผันผวนยังคงเป็นปัจจัยหลัก และอาจต้องติดตามมาตรการเพิ่มเติมในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์ระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลาย