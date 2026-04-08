สงกรานต์ กกต.คึกคัก ผู้บริหาร–เจ้าหน้าที่ร่วมรดน้ำดำหัว “แสวง” เติมสีสันด้วยปืนฉีดน้ำมนต์ สร้างสีสันรับปีใหม่ไทย

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ระบุว่า กกต.ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร โดยมีนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รวมถึงนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความเคารพตามขนบธรรมเนียมไทย
พิธีเริ่มต้นด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมพิธีรดน้ำดำหัวตามลำดับ จากนั้นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมรดน้ำขอพรจากกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการ กกต. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร
นายณรงค์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงความอบอุ่นและความผูกพันของคนไทย กกต.ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมและสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับบุคลากร พร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสุข ความเจริญ และความเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่ไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ช่วงหนึ่งของกิจกรรมได้สร้างสีสันเป็นพิเศษ เมื่อเลขาธิการ กกต. นายแสวง บุญมี ได้นำปืนฉีดน้ำส่วนตัวที่บรรจุน้ำมนต์ ซึ่งได้รับมาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม มาฉีดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่มารดน้ำดำหัว เพื่อเสริมสิริมงคลและสร้างรอยยิ้มให้กับบรรยากาศของงาน นับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการผสมผสานระหว่างประเพณีดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัว