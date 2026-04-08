“โบว์ ณัฏฐา” เตือนสติ! โลกพลังงานเปลี่ยนเกม ไม่ใช่แค่ราคาถูกแพง แต่คือ ‘มีน้ำมันใช้หรือไม่’

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณัฏฐา มหัทธนา หรือ “โบว์ ณัฏฐา” อดีตโฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์พลังงานโลกและทิศทางการถกเถียงในประเทศไทย โดยตั้งข้อสังเกตว่าการอภิปรายเรื่องราคาน้ำมันในประเทศยังคงยึดติดอยู่กับตัวเลขปรับลดเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทวิกฤตพลังงานในระดับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โบว์ ณัฏฐา ระบุว่า การที่ภาครัฐสามารถปรับลดราคาน้ำมันลงได้ราว 2 บาท อาจเป็นเพียงมาตรการเชิงสัญลักษณ์เพื่อสร้างความพึงพอใจในระยะสั้น แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาเชิงโครงสร้างที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดพลังงานโลก ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านจาก “ตลาดของผู้ซื้อ” ไปสู่ “ตลาดของผู้ขาย” อย่างชัดเจน โดยประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากแต่เป็นคำถามพื้นฐานว่า “จะสามารถจัดหาน้ำมันมาใช้ได้เพียงพอหรือไม่” ในภาวะที่อุปทานเริ่มตึงตัว
เธอยังเชื่อมโยงสถานการณ์ดังกล่าวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยอ้างถึงความเคลื่อนไหวของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ออกมาส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่ออิหร่าน ซึ่งแม้จะถูกมองว่าเป็นถ้อยคำเชิงการเมือง แต่ก็มีผลกระทบโดยตรงต่อทั้งราคาน้ำมันและความมั่นคงด้านอุปทานในตลาดโลก เนื่องจากภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงเป็นแหล่งผลิตพลังงานหลักของโลก
โบว์ ณัฏฐา ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็น โดยย้ำว่าประเด็นดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมือง หากแต่เป็นเรื่องของ “สามัญสำนึก” และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกตลาด พร้อมยกตัวอย่างเชิงเปรียบเทียบว่า หากมีสินค้าเหลืออยู่จำกัด แต่มีความต้องการมากกว่าจำนวนสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ ราคาย่อมไม่ใช่ปัจจัยหลักอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคจะต้องแข่งขันกันเพื่อเข้าถึงสินค้า ซึ่งสะท้อนหลักการพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานในระบบเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เผชิญความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความผันผวนของตลาดพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลก ซึ่งล้วนส่งผลให้ประเด็นพลังงานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการควบคุมราคาในประเทศอีกต่อไป แต่ขยายไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในระดับมหภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้