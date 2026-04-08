พรุ่งนี้ข่าวดี 2 เด้ง! พลังงานเตรียมลดราคาน้ำมันหน้าปั๊ม 2.14 บาท รับกลไกใหม่-แรงหนุนสถานการณ์โลก

8 เมษายน 2569 รายงานข่าวระบุว่า นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงแนวโน้มราคาน้ำมันในประเทศ โดยยืนยันว่าประชาชนจะได้รับข่าวดีในวันถัดไปในลักษณะ “2 เด้ง” จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ กล่าวคือ ราคาหน้าโรงกลั่นได้ปรับลดลงแล้วประมาณ 2 บาท และเมื่อผ่านกลไกบริหารจัดการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จะส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการ โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ปรับลดลงได้ถึง 2.14 บาท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอธิบายเพิ่มเติมว่า การปรับลดครั้งนี้เป็นผลจากการใช้กลไกใหม่ด้านพลังงานที่ช่วยลดแรงกดดันต่อราคาหน้าปั๊ม ขณะเดียวกันยังได้รับแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ต่างประเทศ โดยเฉพาะความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายลง ส่งผลให้ภาระการชดเชยราคาน้ำมันของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในระดับวันละกว่าพันล้านบาท มีแนวโน้มลดลงเหลือเพียงประมาณ 200–300 ล้านบาทต่อวัน ถือเป็นการบรรเทาภาระทางการคลังอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดราคาน้ำมันลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยอมรับว่า สถานการณ์ราคาพลังงานยังคงมีความผันผวนสูงจากปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะท่าทีของผู้นำประเทศมหาอำนาจที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนในระยะยาว แม้จะมีสัญญาณบวกในระยะสั้นก็ตาม
ทั้งนี้ ยืนยันว่าการปรับลด 2.14 บาทในครั้งนี้เป็นมาตรการที่สามารถดำเนินการได้จริง และเป็นผลจากนโยบายที่มีการสั่งการอย่างชัดเจนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยคาดว่าจะเริ่มมีผลในทันทีและสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในวงกว้างในช่วงต่อจากนี้