จากสนามรบสู่จานข้าว “ผู้การธรรมนูญ” เปิดร้านข้าวแกง อิ่มคุ้มเริ่ม 50 บาท คนแห่ลองไม่ขาดสาย

7 เมษายน 2569 รายงานข่าวจากจังหวัดระยองระบุว่า ชื่อของ น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด หรือที่หลายคนรู้จักในนาม “ผู้การธรรมนูญ” กำลังถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะนายทหารแนวหน้า หากเป็นบทบาทใหม่ในฐานะผู้ประกอบการร้านอาหารพื้นบ้าน หลังเปิดร้าน “ข้าวแกงผู้การ” ภายในตลาดนัดเครื่องบิน 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง โดยชูจุดเด่นอาหารราคาประหยัด เริ่มต้นเพียง 50 บาท ท่ามกลางกระแสตอบรับจากประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรก
บรรยากาศหน้าร้านในช่วงเช้าเต็มไปด้วยลูกค้าที่ทยอยเข้ามาเลือกซื้ออาหารไม่ขาดสาย หลายคนระบุว่าตั้งใจเดินทางมาลองชิมหลังเห็นกระแสในโลกออนไลน์ ขณะที่เมนูอาหารเน้นข้าวแกงรสมือแบบบ้านๆ มีความหลากหลาย และให้ปริมาณเหมาะสมกับราคา จุดเด่นสำคัญอยู่ที่การให้บริการน้ำพริกและผักสดแบบไม่จำกัด ซึ่งช่วยเพิ่มความคุ้มค่าและสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค
สำหรับ น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ถือเป็นนายทหารนาวิกโยธินที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ชายแดนตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดตราด ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และมีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมถึงภารกิจสำคัญในการปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ และเป็นที่จดจำจากแนวคิดการทำงานเชิงรุกที่ย้ำถึงความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ความขัดแย้ง
การผันตัวจาก “ผู้บัญชาการในสนามรบ” สู่ “ผู้ให้ในครัวชุมชน” ของเขาในครั้งนี้ จึงกลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมาก โดยสะท้อนภาพของบุคคลที่เคยผ่านภารกิจหนักหน่วงในพื้นที่ความขัดแย้ง ก่อนจะหันมาสร้างพื้นที่เล็กๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าถึงอาหารในราคาที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ ร้าน “ข้าวแกงผู้การ” เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30 น. จนถึงช่วงบ่าย หรือจนกว่าอาหารจะหมด และหยุดทุกวันจันทร์ โดยจากกระแสตอบรับในช่วงเปิดร้านพบว่าอาหารมักจำหน่ายหมดก่อนเวลา เนื่องจากมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
